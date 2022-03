Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Espaço: a última fronteira”. É esta a frase icónica que marca a franquia “Star Trek”, cujos filmes e séries relatam as aventuras da tripulação da nave espacial “USS Enterprise”.

A descoberta de mais de cinco mil exoplanetas, contudo, não é ficção científica, e não ficou a cargo do Capitão Kirk nem da sua tripulação, mas sim da NASA. A agência espacial norte-americana anunciou na segunda-feira o marco da descoberta de cinco mil planetas fora do nosso Sistema Solar — mais concretamente, 5005 exoplanetas.

Não é apenas um número”, afirmou Jessie Christiansen, diretora científica do departamento de pesquisa do Instituto de Ciência Exoplanetária da NASA. “Cada um deles é um mundo novo, um planeta novo. Fico excitada com cada um porque não sabemos nada sobre eles.”