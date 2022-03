A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem de 41 anos suspeito de violar, agredir e tentar matar a ex-namorada, em Vila Verde, distrito de Braga, anunciou esta quarta-feira aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que os factos ocorreram no dia 18 de março, no interior da residência da vítima, de 40 anos.

Com recurso à força física e sob ameaça de morte com uma faca, [o suspeito] manteve relações sexuais com a vítima e, no final, agrediu-a violentamente na zona da cara e do pescoço, não lhe provocando a morte por mero acaso, apesar das várias tentativas de estrangulamento”, acrescenta.