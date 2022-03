Poupar recursos energéticos é das maiores emergências do Planeta e é relembrada no dia 26 de Março, mas no Planeta Zero gostaríamos que fosse relembrado todos os dias, pela energia e por todos os recursos que podemos otimizar se tivermos mais consciência quando os utilizamos.

Dia 26 de março, o planeta tem literalmente hora marcada consigo. O movimento Hora do Planeta foi criado pela World Wide Fund for Nature (WWF), organização não governamental pela defesa do ambiente, com o objetivo de mostrar o impacto que cada um pode ter na luta contra as alterações climáticas e pela preservação do planeta. Este movimento visa alertar para a necessidade de mudar hábitos, de forma a preservar a Terra e a sua biodiversidade.

O alerta para tudo isto é dado simbolicamente neste dia 26 de março, com milhões de pessoas em todo o mundo a apagarem as luzes durante uma hora, entre as 20h30 e as 21h30 (hora de Lisboa). Uma forma de demonstrar a sua vontade e emprenho em cuidar do nosso Planeta. Mas este é mesmo um momento simbólico. Depois, sobram as restantes 8759 horas do ano para fazer a diferença. E o Planeta Zero da EDP, tal como a Hora do Planeta, também quer alertar para a capacidade individual de mudar o mundo e contribuir para um futuro mais verde. Poupe o planeta enquanto ganha prémios, podia ser o mote. Pronto para começar?

A ideia é simples, mas há muito a acontecer assim que faz o registo e entra na área de cliente. Aqui consegue calcular a sua eficiência energética e receber dicas para otimizar o seu consumo de energia, poupando na sua fatura e ajudando a poupar o Planeta.

Pode ainda subscrever as dicas de poupança sugeridas pelo Planeta Zero e ser surpreendido, todas as semanas, com novos hábitos, ou reforçar hábitos antigos, caso já seja um profissional da redução de desperdício, tudo isto com Zero sacrifício porque cada mudança que fizer pelo planeta vai dar-lhe “Zs” e, assim, prémios.

Os “Zs” são uma espécie de moedas da sustentabilidade, que pode ganhar com cada desafio que conseguir completar, e que podem ir desde desafios de poupança de energia a ações de voluntariado de recolha de lixo em praias. À medida que for somando “Zs”, vai subindo de nível, na escalada de levar o Planeta mais longe, tendo com isso acesso a prémios e experiências cada vez melhores.

Quer ganhar um carro elétrico? No Planeta Zero são sorteados ao longo de todo o ano. Tem saudades do azul profundo? Levamo-lo ao Oceanário de Lisboa para ver o fundo do mar com Zero poluição. Gostava de aprender mais sobre como pode ajudar na luta contra o aquecimento global? No Planeta Zero pode ainda saber mais sobre alimentação saudável e sustentável, descobrir como reduzir o desperdício alimentar e o uso de embalagens, aprender a fazer compostagem, ou até os primeiros passos para criar uma horta, seja na rua ou numa varanda. Além disto, vai encontrar dicas sobre os mais eficientes equipamentos a escolher para a casa, a importância da energia solar e até como fazer os seus próprios cosméticos e detergentes.

Ufa, meio minuto para respirar porque ainda há mais no Planeta Zero. Pode participar em ações de solidariedade que ajudam a reabilitar as casas de quem mais precisa, ou plantar árvores neste planeta para as próximas gerações, pode entrar em ações de recolher lixo ou reciclar brinquedos que tem em casa. Tudo isto, e muito mais, são alguns prémios e experiências que pode ganhar ao colecionar “Zs”.

Enquanto a Hora do Planeta não chega ao fim contamos-lhe mais uma coisa que pode fazer: conhecer e apoiar financeiramente os projectos socioambientais mais incríveis a acontecer em Portugal, de norte a sul, empreendedores que todos os dias mudam o mundo para o tornar melhor e nós podemos ajudar com um voto – ou mais! – conforme o seu nível de expertise planetário. Já foram distribuídos mais de 70 000€, por mais de 16 projetos, entre os quais iniciativas de conservação de espécies em vias de extinção, limpeza de praias, reflorestação de áreas ardidas, redução de desperdício alimentar ou ajudar a levar o conhecimento sobre sustentabilidade mais longe.

Mas ainda há mais formas que pode explorar para começar a mudar o mundo. Junte família e amigos para fazer parte desta mudança e ganhe uma magic box da Too Good To Go, que lhe vai mostrar refeições maravilhosas que, porque estão a chegar ao fim da validade, perderiam a oportunidade de fazer alguém feliz se não fossem salvas. Já conhecia? Bom, se já conhecia mais uma razão para partilhar e ganhar este prémio irresistível.

Siga o link e mude o Planeta todos os dias e a todas as horas. O futuro muda-se todos os dias, mais ainda se fizermos a mudança juntos. Pronto para começar?