Talibãs: mulheres não podem andar sozinhas de avião, homens devem ter barba longa e parques públicos foram segregados por género

As mulheres, contudo são quem tem sofrido mais com as novas regras adotadas pelo regime talibã. Segundo contaram à CBS News funcionários de uma agência de viagens e de uma companhia de aviação, foi esta semana transmitido às empresas do setor que mulheres sem um acompanhante masculino membro da família não poderiam viajar. Akif Muhajer, contudo, negou que tal medida tivesse sido aplicada.

Uma mulher que tinha agendado uma viagem num voo doméstico foi impedida de embarcar e perdeu o seu voo. Ela veio pedir um reembolso, e estava a chorar e a dizer que não tinha nenhum membro masculino na família”, explicou ao canal norte-americano o funcionário da agência de viagens.

No início desta semana, foram proibidos no país alguns programas do canal britânico BBC assim como do canal alemão Deutsche Welle. “O aumento de restrições à liberdade de imprensa e liberdade de expressão no Afeganistão são preocupantes“, afirmou o diretor da DW Peter Limbourg.

O facto de os talibãs agora criminalizarem a distribuição de programas da DW por parceiros nossos dos media está a impedir progressos positivos no Afeganistão. A imprensa independente é essencial para isto e vamos fazer tudo ao nosso alcance para continuar a providenciar ao povo afegão informação independente através da internet e das redes sociais”, concluiu Peter Limbourg.

Nem todos os elementos dos talibã, contudo, concordam com a adoção deste tipo de medidas. Uma fação mais velha apoia este tipo de leis baseadas de forma rígida na Sharia — a lei islâmica –, explicou à ABC News Torek Farhadi, um conselheiro de antigos governos talibã. Um grupo composto por membros mais novos do regime, no entanto, defende que as medidas adotadas devem ter em conta alguns princípios básicos universais, como o acesso à educação.