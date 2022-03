Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A mulher de Fernando Medina deixou o cargo de diretora jurídica da TAP. Stéphanie Silva anunciou a decisão no dia em que o marido e ex-autarca tomou posse como novo ministro das Finanças do Governo de António Costa.

Stéphanie Silva, que foi uma das diretoras da TAP que recebeu um prémio polémico da transportadora e que motivou, na altura, críticas de Pedro Nuno Santos, decidiu comunicar isso mesmo no Linkedin.

“Por motivos que são públicos, comuniquei hoje à Comissão Executiva a cessação das minhas funções”, diz, não falando explicitamente dos motivos públicos. Fernando Medina, enquanto ministro das Finanças, fica com tutela partilhada sobre a TAP — com Pedro Nuno Santos, ministro das Infraestruturas –, e numa altura que está em processo de reestruturação depois da ajuda pública de 3,2 mil milhões de euros.

Em junho de 2019 foi revelado que Stéphanie Silva, que trabalhava no gabinete jurídico há pouco mais de um ano, recebeu um prémio de 17.800 euros, num ano em que a TAP teve prejuízos.

Pedro Nuno Santos, que já tinha a tutela da aviação, teceu duras críticas a esta entrega de prémios. A TAP ainda não era 100% do Estado. Nessa altura ainda tinha capital privado. David Neeleman ainda estava como acionista da empresa, tendo saído em 2020, depois do acordo com o Estado que teve de injetar capital na transportadora. Depois da ajuda pública, a Comissão Europeia teve de aprovar um plano de reestruturação, luz verde que só chegou no final do ano passado.

Agora, Stéphanie Silva diz que se vai virar a página, “quatro anos após ter iniciado funções como diretora jurídica da TAP”, um período que diz ter sido “de grande realização profissional, marcado por transformações profundas na empresa e onde o Departamento Jurídico foi permanentemente convocado a novos níveis de desempenho”.

E deixa uma palavra de reconhecimento à equipa e a todos os administradores que “ao longo destes anos renovaram e reforçaram a confiança no nosso trabalho, bem como a todos os colegas com quem tive o privilégio de trabalhar e partilhar o sentido de pertença a esta empresa única que ostenta as cores da nossa bandeira: a TAP Air Portugal”.

Não foi possível, até ao momento, obter uma reação da transportadora aérea portuguesa.