Chama-lhe “material socialmente significativo não confiável”, embora não dê exemplos específicos. Mesmo sem detalhes, é a divulgação desse material “não confiável” sobre a guerra na Ucrânia que levou o Roskomnadzor, o censor oficial russo, a anunciar a aplicação de uma multa à Wikipédia: 4 milhões de rublos que equivalem a cerca de 41.900 euros.

No comunicado oficial, de 31 de março, o Roskomnadzor (Serviço Federal de Supervisão de Comunicações, Tecnologia da Informação e Meios de Comunicação de Massa) anunciou que irá avançar com “um protocolo sobre uma infração administrativa” à Wikipédia por, entre outros motivos, divulgar “informações proibidas”. Quais? Não diz.

Seguindo as exigências do Gabinete do Procurador Geral da Rússia, o Roskomnadzor exigiu a remoção imediata de “informações imprecisas sobre a operação militar especial das Forças Armadas” russas na Ucrânia. Na altura, a resposta da Wikipédia foi perentória: não iria retirar a informação sobre a guerra que desagrada ao regime de Vladimir Putin.

De acordo com a lei russa, explica o censor, por não remover os materiais ilegais dentro do período prescrito, o proprietário do site enfrenta responsabilidade administrativa “na forma de multa de até 4 milhões de rublos”.