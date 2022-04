Uma coleção com 20.300 peças, mais provadores e um ponto pick up. A Latitid celebra 10 anos

Todos os anos o volume de produção aumenta e a marca cresce. Inês explica que a loja online tem um peso significativo, mais precisamente de 50% das vendas. Ou seja, tanto como as três lojas físicas juntas (em Lisboa: na Embaixada na Praça do Príncipe Real, nº 26; no Porto: Rua Senhora da Luz, 81; na Comporta: Casa da Cultura na Rua do Secador, 6).Em 2020, reduziram a produção em 20%, mesmo assim no final desse ano perceberam que a marca tinha crescido. À pergunta o que mudou com a pandemia, a resposta vai mais longe: “Mudou tudo! Mudou a marca, mudou o consumidor…”.

Atualmente o Instagram é um veículo muito forte porque atrai as clientes para o site e Inês confessa mesmo que não vivem sem as redes sociais. Explica que hoje, as pessoas não vão comprar uma peça porque uma amiga falou dela, mas sim porque viram a amiga com a peça no Instagram. Além disso, também as celebridades são fundamentais, destacando a parceria no ano passado com Cláudia Vieira, uma grande amiga da marca que algumas chegam a pensar ser também uma das fundadoras. A cliente Latitid é uma mulher, geralmente, urbana, que gosta de praia e de viajar, explica Inês. Têm muitas clientes adolescentes, mas “a grande fatia de consumidoras tem entre os 25 e os 55 anos. Primeiro esta é a faixa etária que mais consome e depois é a que mais se identifica com os modelos. Depois temos as clientes que têm 20’s e de 55 para cima.”

Em 2014 surgiu a marca Latitid Mini, com modelos para crianças e a pedido de muitas clientes. Oferecem a possibilidade de comprar peças iguais para mãe e filha e a fórmula revelou-se um sucesso. Também tem havido pedidos para uma coleção masculina, mas isso está fora de questão, “seria desvirtuar a marca”, afirmam as fundadoras. A Latitid é para mulheres. E é uma marca de moda que segue tendências, mas não se limita a elas, explica Marta, acrescentando ainda que a continuidade e a herança são também questões muito importantes. Ao longo de uma década, estas características ajudam a marca a ganhar forma e revelam-se fundamentais para fidelizar as clientes.

Mas falemos daquilo que realmente cativa as fãs Latitid: as suas peças de roupa de banho. Como é, afinal, o percurso de um biquíni desde uma simples ideia até à mão da cliente? Tudo começa com uma pesquisa para perceber qual será o caminho da coleção. Depois parte para os desenhos no papel, seguem-se os desenhos técnicos já no computador e a ficha técnica onde são descritos todos os procedimentos para montar a peça. O próximo passo é ir às fábricas apresentar a coleção onde é feito um primeiro protótipo com uma licra que já sabem à partida que vai entrar na coleção. Esta peça de teste vai sendo aperfeiçoada até corresponder à ideia da designer. Depois, cada peça “vai para coleção”, o que significa fazer uma peça de amostra em cada licra final e em cada cor também. De seguida faz-se a escala de tamanhos. E só depois de tudo isto é que a coleção começa a ser produzida: as licras são cortadas e os seus pedaços cosidos até se tornarem os biquínis e fatos de banho que veremos na loja. Pelo meio há controladores de qualidade e até períodos de descanso, porque a licra é material com algum temperamento e precisa de relaxar para estabilizar.