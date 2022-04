Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O gestor da rede elétrica francesa lançou um alerta laranja para esta segunda-feira, dia em que uma onda de frio está a aumentar o consumo quando uma parte relevante do parque nuclear do país está parado para manutenção.

A conjugação destes dois fatores fez já disparar os preços grossistas no mercado francês para uns nunca vistos 3.000 euros por megawatt hora para os períodos de maior procura, a manhã e o final do dia entre as 20 e as 21 horas. A RTE (Réseau de Transport de Eletricity) apelou aos consumidores que reduzam o consumo de energia elétrica ou que transfiram consumos programáveis, como as lavagens de roupa, para outras horas.

Baisse des températures : RTE active le signal Orange national Ecowatt pour le lundi 4 avril 2022https://t.co/8IpA1HUCjC pic.twitter.com/21JGsL0rY3 — RTE (@rte_france) April 2, 2022

Perante uma situação que o gestor da rede reconhece como “tensa”, os eco-gestos dos consumidores são bem vindos, lê-se num comunicado divulgado no sábado.

“Todas as pessoas podem ajudar com ações sensatas, como baixar a temperatura quando está ausente de casa, apagar completamente os dispositivos que ficam em stand by ou reduzindo o número de luzes acesas numa habitação. Estes gestos podem ter um impacto real: se todos os franceses apagarem uma lâmpada isso representaria uma poupança de 600 MW, o que é o consumo de uma cidade como Tolouse”.

Na hora de ponta da manhã (por volta das 09h00), o consumo terá rondado os 73.000 MW, a geração rondou os 65.000 e as importações ascenderam a 11.000 MW, o que resultou numa almofada de apenas 3.000 MW. Para esta situação contribuiu a paragem para manutenção de quase 50% do parque de mais 50 reatores nucleares franceses, o que obrigou a importar mais de Espanha (cuja interligação é limitada) e da Alemanha. Sem importações e a eólica, o gestor da rede teria provavelmente de impor cortes de fornecimento aos maiores consumidores, as indústrias.

As temperaturas previstas para França esta segunda-feira oscilam entre os menos 5 graus negativos e os 10 graus, muito baixas para abril.

Os preços médios diários da eletricidade já ultrapassaram os 500 euros por MH hora. No entanto, este pico não foi ainda sentido pelos consumidores domésticos. O Governo limitou o aumento da tarifa elétrica a 4%, dando ordem à EDF para vender eletricidade mais barata aos comercializadores.

Apesar dos fatores conjunturais desta mini-crise, o sistema elétrico francês vive os mesmos riscos que o resto da Europa exacerbados pela incerteza e pela necessidade de substituir o gás russo.