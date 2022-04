Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ribau Esteves, presidente da Câmara de Aveiro, não será candidato à liderança do PSD. A garantia foi dada pelo próprio numa conferência de imprensa a partir da sede do partido em Aveiro.

“É preciso mais tempo e mais trabalho para termos uma alternativa forte. As tentativas que fui fazendo não tiveram eco. O processo vai correndo sem debate sobre futuro. Há um elevado nível de apatia”, começou por dizer.

“Não consegui estruturar na totalidade do território nacional uma equipa de combate para ganhar as eleições diretas. Não me interessam disputas para marcar posição. Apenas me interessa lutar para ganhar.”

O autarca apontou ainda diretamente o dedo a Luís Montenegro, o único candidato confirmado à presidência do partido. “Está em campanha para ser líder do PSD há seis anos, representado o passado do PSD que continua a lutar por condicionar o futuro do PSD. Não vamos lá.”

Ainda assim, o autarca não deixou de fazer observações sobre o futuro do partido. “O PSD precisa de uma reforma profunda. Precisa de uma mudança na sua imagem, na sua mensagem política, assumindo-se verdadeiramente com um partido popular e verdadeiramente social-democrata”, começou por dizer o autarca.

“O PSD tem de ter uma atitude servidora do Estado e não de cuidar do seu próprio estado, num jogo de interesses que só interessa ao aparelho.”