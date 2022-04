Este conteúdo é da responsabilidade da Great Place to Work®

A Great Place to Work® revelou num evento online apresentado pela jornalista Clara de Sousa, as empresas que mais se destacaram pela excelência do ambiente de trabalho e pelas boas práticas na gestão de pessoas. Este ano foram reconhecidas 50 empresas. Os setores de IT e Farmacêutico contam com várias representantes entre as empresas que partir deste momento, tornam-se grandes referências para o mercado português, relativamente aos seus modelos de gestão centrados nas pessoas e capazes de entregar elevados níveis de qualidade na experiência dos colaboradores.

Na lista dos Melhores Lugares Para Trabalhar em Portugal até 50 colaboradores, a Anturio surge em primeiro lugar, com a Helexia a ocupar a segunda posição. O Groupe SEB, representante de marcas de eletrodomésticos como Krups, Moulinex, Rowenta e Tefal, ocupa a primeira posição do ranking entre 51 e 100 colaboradores, seguida da tecnológica Imaginary Cloud.

Já na dimensão entre 101 e 500 colaboradores, os dois primeiros lugares ficaram por conta da indústria farmacêutica, com a Janssen a liderar, seguida da AbbVie. A Cisco Systems mantém a liderança, surgindo no primeiro lugar do ranking entre 501 e 1000 colaboradores, seguida da também tecnológica Noesis. Quanto às empresas com mais de 1000 colaboradores, é líder a consultora Capgemini, seguindo-se a imobiliária ERA.

O crescimento do ranking em relação a 2021 mostra que há cada vez mais empresas apostadas na valorização da experiência dos seus colaboradores. Isso é algo claro no universo das PME. Este ano várias empresas de pequena e média dimensão alcançaram pontuações elevadas, mostrando que modelos de gestão ágeis e humanizados podem fazer toda a diferença no sucesso de uma organização. Os rankings de 2022 saem ainda reforçados pelo aumento de empresas oriundas de setores como o industrial, engenharia, construção civil, sinal de que a atenção em desenvolver um bom ambiente de trabalho é tendência cada vez mais transversal.

As listas da Great Place to Work® são o reflexo de uma metodologia testada há mais de três décadas, em cerca de 100 países. Ao longo do ano as empresas interessadas propõem-se à jornada de ouvir os colaboradores e auditar as suas práticas, sendo desde logo reconhecidas com o selo de Certified™, uma vez atingido o patamar de alta qualidade com níveis de confiança na perceção dos seus colaboradores de pelo menos 65%. As listas resultam assim do apuramento das melhores organizações anteriormente certificadas. A metodologia para este reconhecimento centra-se principalmente na opinião dos colaboradores (que corresponderá a 75% da nota final, em 2023) e na avaliação das práticas de gestão de pessoas.

O survey levado a cabo, totalmente confidencial e voluntário, analisa o ambiente organizacional e a experiência dos colaboradores nas seguintes dimensões: credibilidade, respeito, imparcialidade, orgulho e camaradagem. Deste modo, permite a identificação de pontos fortes e de oportunidades de melhoria, assumindo-se como o primeiro passo para criação e implementação de um plano de ações.

“A lista ou o ranking deve ser visto como uma consequência e nunca como um fim em si mesmo. É consequência do trabalho das organizações em criar um clima de confiança e em valorizar o capital humano. Deste modo, a participação no nosso estudo deve ser entendida como uma ferramenta de diagnóstico, que irá não só provocar melhorias nos ambientes e nas relações de trabalho, mas também no negócio e nos resultados financeiros.” afirma Mauricio Korbivcher, CEO & Country Manager da Great Place to Work® em Portugal.

Consulte as 5 listas dos Best Workplaces™ Portugal aqui:

https://www.greatplacetowork.pt/melhores-lugares-para-trabalhar-2022