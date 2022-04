Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“Direito de resposta

Num artigo de opinião publicado esta segunda-feira, o jornalista Luís Rosa afirma que entre as 20 personalidades signatárias do manifesto “Pela Paz Contra a Criminalização do Pensamento” se encontram militantes do Bloco de Esquerda. Seria fácil verificar que tal não é verdade. Importa, portanto, que o presente desmentido seja dado a conhecer aos leitores do Observador.

Bloco de Esquerda”