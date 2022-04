Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A presidente da Comissão Europeia, Ursula Von der Leyen, e o chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, estão a caminho de Kiev, num comboio em que embarcaram na madrugada desta sexta-feira, 44.º dia da guerra na Ucrânia, na estação polaca de Przemysl. Ainda ao longo da manhã, deverão encontrar-se com o presidente Volodymyr Zelensky, escassas horas depois de a UE ter feito saber que quer aumentar em 500 milhões de euros a verba disponível no fundo que apoia o financiamento de armas para a Ucrânia e de a Rússia ter sido suspensa do Conselho dos Direitos Humanos da ONU.

Neste dia em que as autoridades ucranianas anunciaram que retomaram o controlo da região de Sumy, no nordeste do país, está prevista a abertura de dez corredores humanitários, para retirar civis das zonas em perigo. Entretanto, no leste, no Donbass, continua a investida russa, com as forças ucranianas a anunciarem ter, nas últimas 24 horas, repelido sete ataques, nas regiões de Donetsk e Lugansk. De acordo com o governador desta última, apesar de a Rússia estar a acumular forças na zona oriental da região, o controlo manter-se-ás nas mãos de Kiev.

O que aconteceu durante a noite?