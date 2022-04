China endurece medidas para controlar a pandemia. Em Xangai, ninguém não pode ir além da porta de casa

Na semana passada, quando foi decretada quarentena obrigatória, a cidade de Xangai foi dividida por zonas, de acordo com o número de infeções. No entanto, uma vez que os casos não pararam de aumentar, as restrições foram estendidas, de forma uniforme, à cidade inteira. De acordo com os testemunhos partilhados nas redes sociais, antes era possível sair do respetivo prédio para receber entregas, mas agora já não é permitida a saída “da porta do apartamento”.

Day 22 of my Shanghai Covid lockdown

As we feared yesterday, we have new restrictions

Before we were allowed to leave our building (but not community) to get deliveries – no more; now we are not allowed out of our apartment door

— Jared T Nelson (@Jaredtnelson) April 9, 2022