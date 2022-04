Este artigo é da responsabilidade da Compal

Segundo o que se sabe, a abóbora é proveniente da América Central e era parte integrante da alimentação da civilização Olmeca, mais tarde incorporada pelos Astecas, Incas e Maias. Típica do outono, a abóbora pertence à família das cucurbitáceas, a mesma do melão, melancia e pepino.

Em Portugal, a abóbora é um elemento indispensável na cozinha dos portugueses, sendo muito versátil: pode ser utilizada em sopas, entradas, pratos principais ou até como sobremesa. No nosso país é a região do Oeste que concentra a maioria da produção nacional.

Abóbora: valor nutricional

Com baixo valor calórico, isenta de gordura e e muito rica em fibra e vitaminas, a abóbora é um alimento cheio de benefícios nutricionais. Possui um baixo valor energético, de apenas 11cal/100g, e vários tipos de carotenóides na polpa. Destes, o beta-caroteno é o predominante, mas a abóbora também possui alfa-caroteno, luteína e xantinas, que lhe dão a cor laranja e amarela. Os carotenóides são substâncias com capacidades antioxidantes e protetoras das células e, no caso do beta-caroteno, a sua grande particularidade é a conversão parcial em vitamina A no organismo.

Além destas substâncias, a abóbora também é rica em bioflavonóides, que são bloqueadores dos recetores de algumas hormonas relacionadas com o cancro, e esteróis, que são convertidos em vitamina D no organismo. A abóbora possui, ainda, teores consideráveis de potássio, minerais como ferro, cálcio e magnésio, e vitaminas B e C. Destaca-se o teor em vitamina C, uma vitamina cujo papel no organismo é amplamente reconhecido, mas cujo consumo em Portugal, segundo o último Inquérito Alimentar Nacional, está abaixo das recomendações.

Benefícios da abóbora para a saúde

Por ser rica em carotenóides, a abóbora pode contribuir para a proteção do organismo contra os radicais livres, compostos reativos que podem danificar as células e estão associados a certas patologias, como doenças cardiovasculares e cancro. O teor considerável em vitamina C ganha destaque pelas diversas propriedades desta vitamina. Além de estar associada ao normal funcionamento do sistema imunitário, a vitamina C contribui ainda para o metabolismo energético e redução do cansaço e fadiga, intervém no sistema nervoso e está associada a uma normal função psicológica. Além disso, a vitamina A, a luteína e xantinas presentes na abóbora podem ajudar a proteger a saúde ocular e diminuir o risco de perda de visão.

Como consumir e incluir a abóbora na alimentação

Praticamente todos os elementos da abóbora podem ser utilizados na alimentação. A polpa, por exemplo, é usada para fazer sopas, purés, compotas, doces ou como acompanhamento de pratos principais. Já as sementes podem ser secas e servir como aperitivo e até as flores, que são comestíveis, podem ser adicionadas a saladas.

Conheça os benefícios da cenoura!

