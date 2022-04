Rússia realiza novo ataque contra fábrica de armamento em Kiev

“Pela manhã, Kiev foi bombardeada. Explosões deflagraram no distrito de Darnytsky, nos arredores da cidade. Os socorristas e médicos estão atualmente a trabalhar no local”, escreveu o autarca. Klitschko apelou novamente às pessoas que saíram de Kiev para que não regressassem e permanecessem num “lugar seguro”.

Na sexta-feira, as forças russas atacaram uma fábrica na região de Kiev de produção de mísseis Neptune, que o exército ucraniano alegou terem sido utilizados para atacar o cruzador russo Moskva. O navio, que liderava a Frota do Mar Negro, acabou por se afundar quando estava a ser rebocado, segundo as autoridades russas, desconhecendo-se o número de vítimas entre os mais de 500 tripulantes.

Os ataques na região de Kiev tinham-se tornado menos frequentes desde o final de março, quando a Rússia retirou as suas tropas da capital e anunciou que iria concentrar a sua ofensiva no leste da Ucrânia. No entanto, na sexta-feira, Moscovo ameaçou intensificar os ataques a Kiev depois de ter acusado a Ucrânia de bombardear aldeias em território russo perto da fronteira ucraniana.

“O número e a escala dos ataques com mísseis em locais em Kiev irá aumentar em resposta a todos os ataques de tipo terrorista e sabotagem levados a cabo em território russo pelo regime nacionalista de Kiev”, disse o porta-voz do Ministério da Defesa, na sexta-feira.