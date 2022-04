Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Rainha Isabel II viajou de helicóptero do Castelo de Windsor para a residência em Sandringham, localizada no condado de Norflok, sudoeste de Inglaterra, onde comemorará o seu 96.º aniversário esta quinta-feira.

A Royal Windsor Horse Show divulgou uma fotografia que terá sido tirada no mês passado no Castelo de Windsor para assinalar a data. Na imagem, com magnólias ao fundo, a monarca segura as rédeas de dois dos seus póneis brancos.

A Rainha deverá ser visitada por familiares e amigos nos próximos dias, durante as suas curtas férias, refere a BBC. O Palácio de Buckingham não está a planear nenhum compromisso público para assinalar o aniversário da monarca.

O 96.º aniversário de Isabel II celebra-se no ano em que a Rainha foi a primeira a monarca celebrar um Jubileu de Platina, que marca os seus 70 anos à frente da família real britânica.