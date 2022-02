Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Jubileu de Platina da Rainha Isabel II, que marca os seus 70 anos à frente da família real britânica, foram esta segunda-feira assinalados em Londres com salvas de canhões por parte da Companhia Real de Artilharia a Cavalo.

Foi disparada uma primeira salva ao meio-dia, em Green Park, e uma segunda salva foi disparada na Torre de Londres, de frente para o rio Tamisa, às 13h00.

Embora o início do Jubileu de Platina da Rainha Isabel II tenha começado no domingo, dia 6 de fevereiro — uma vez que neste dia há 70 anos morreu o então rei Jorge VI, pai de Isabel II, — segundo a tradição britânica não são permitidas salvas com armas ao domingo, e são portanto realizadas na segunda-feira seguinte, explicou o Evening Standard.

A 6 de fevereiro de 1952, a então princesa encontrava-se no Quénia com o marido, numa visita oficial aos países da Commonweatlh, quando soube da morte do Rei Jorge VI. A Rainha Isabel II tornou-se agora a primeira monarca britânica a celebrar o Jubileu de Platina.

Veja na fotogaleria acima como decorreram as celebrações do Jubileu por parte da Companhia Real de Artilharia a Cavalo.