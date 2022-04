Segredo de Justiça, falta de meios e Inteligência Artificial. Os pontos essenciais dos discursos na abertura do Ano Judicial

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Presidente da República e presidente do Supremo Tribunal de Justiça trocaram argumentos sobre a imagem negativa da Justiça em Portugal. O Presidente da Assembleia da República realçou a importância de o Parlamento produzir leis que sejam claras — e que possam ser compreendidas por todos. A nova ministra da Justiça sugeriu que a inteligência artificial pode servir para simplificar os procedimentos judiciais. E a Procuradora-geral da República defendeu que a falta de investimentos no setor judicial mina a ideia de autonomia do Ministério Público.

Mas um dos temas que marcou a cerimónia de abertura do ano judicial, que decorreu esta quarta-feira nas renovadas instalações do Supremo Tribunal de Justiça, ficou também marcada pelos argumentos (e responsabilidades) sobre violações ao segredo de justiça.

O Observador reúne as principais ideias que saíram do conjunto de intervenções de responsáveis da Justiça e do poder político.

Presidente do Supremo pressiona Parlamento (e maioria socialista) a reformar a Justiça

O presidente do Supremo Tribunal de Justiça defendeu que a atual distribuição de forças políticas no Parlamento, com uma maioria absoluta no Governo é uma “oportunidade única” para reformar o sistema de justiça. “Seria penalizador para a sociedade que, num contexto tão favorável, a doce e sedutora inércia acabasse por vencer”, apelou o juiz Henrique Araújo.

O discurso foi proferido na sessão solene de abertura do novo ano judicial esta quarta-feira no edifício renovado do Supremo Tribunal de Justiça. O presidente do Supremo Tribunal de Justiça entende que o debate sobre uma reforça na Justiça deve ser feita “sem preconceitos ou extremismos corporativos”. “A Justiça não pertence a grupos ou classes. A Justiça é de todos”, recorda. Henrique Araújo só encontra um limite para essas reformas estruturais: a intocabilidade da independência do sistema judicial, para cumprir o Estado de Direito democrático.

O presidente do Supremo Tribunal de Justiça defendeu que os magistrados que saem da justiça para entrarem na política não devem regressar:

É necessário, em nome do princípio da transparência, repensar o regime das comissões de serviço de magistrados judiciais para cargos políticos ou para o exercício de funções relevantes de natureza política, tão nobres e dignas como as funções judiciais. Quando se escolhe a magistratura como profissão, essa escolha deve ter-se por definitiva. Se a vocação política despontar no percurso de magistrado, a opção por esse novo caminho não deverá permitir o regresso à judicatura”.

O juiz criticou ainda as violações do segredo de justiça. Começando por elogiar o escrutínio da Justiça pela comunicação social, que presta um “relevantíssimo serviço à comunidade e um contributo ao sistema de justiça, que põe a descoberto as suas insuficiências e falhas” — a par de outros mecanismos, como a vigilância dos académicos e do Conselho Superior de Magistratura —, Henrique Araújo lamentou o “espalhafato mediático”.

O presidente do Supremo criticou “as repetidas e descaradas violações do segredo de justiça continuam a alimentar, impunemente, as primeiras páginas de alguns jornais; o comentário sistematicamente genérico, de crítica fácil e infundada, ocupa cada vez mais espaço comunicacional; a exposição da vida privada das pessoas a braços com processos judiciais, transforma alguns meios de comunicação numa espécie de arena da devassa”.

Marcelo criticou a “crónica queixa da violação do segredo de justiça, sem resultados visíveis”