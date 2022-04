O défice público na zona euro recuou para 5,1% do PIB em 2021 e o da União Europeia para 4,7%, tendo o peso da dívida diminuído, respetivamente, para 95,6% e 88,1% do PIB, segundo o Eurostat.

Na zona euro, o défice público de 5,1% em 2021 compara com o de 7,1% do Produto Interno Bruto (PIB) no ano anterior e o rácio da dívida em relação ao PIB passou de 97,2% em 2020 para 95,6% em 2021.

Na UE, de acordo com o gabinete estatístico europeu, o défice diminuiu de 6,8% para 4,7% e a dívida de 90% do PIB para 88,1%, de 2020 para 2021.

Portugal, com 127,4%, continuava em 2021 a ser o Estado-membro com o terceiro maior peso da dívida pública.