Volodymyr Zelensky dirigiu-se aos ucranianos no domingo da Páscoa ortodoxa e mostrou-se confiante de que ainda é possível uma “vitória da Ucrânia“. Num vídeo partilhado na página do Presidente da Ucrânia no Telegram, Zelensky transmitiu uma mensagem de esperança e disse que “o Senhor e a santa luz celestial” estão do lado dos ucranianos.

“O grande feriado de hoje dá-nos grande esperança e fé inabalável de que a luz vencerá as trevas, o bem vencerá o mal, a vida vencerá a morte e, portanto, a Ucrânia certamente vencerá.”

Numa igreja ortodoxa, e num vídeo com dez minutos, Volodymyr Zelensky apelou à fé e confiança dos ucranianos e mostrou-se confiante num final sem guerra: “Estamos todos convencidos de que não seremos destruídos por nenhuma malvadez.”

“Os nossos corações transbordam de uma raiva enorme, as nossas almas transbordam de um ódio intenso pelos ocupantes e por tudo o que eles fizeram. Não deixem que a raiva nos destrua por dentro. Transformem isso em realizações por fora, transformem isso numa força generosa para derrotar os poderes do mal”, pediu o Presidente da Ucrânia.

No dia em que os ortodoxos festejam a Páscoa, o chefe de Estado ucraniano fez questão de recordar algumas das cidades mais afetadas pelas tropas russas, mas espera que, no final, o barulho seja de “foguetes de vitórias“. “Não se esqueçam de Chernihiv, Mykolaiv, Kherson, Sumy, Kharlkiv, Izyum, Kramatorsk, Volnovakhna, Popasne e todas as outras cidades que ouvem explosões assustadoras. Deixem que eles e todos nós ouçamos os foguetes da vitória.”

E prosseguiu com a lembrança de uma das cidades mártir da guerra: “Não se esqueçam de Mariupol e dos seus heroicos defensores. Podem derrubar paredes, mas não podem quebrar as bases do espírito ucraniano.”

Volodymyr Zelensky recorda as “terríveis visões de guerra” que os ucranianos têm vivido e pede que deixem o povo que lidera “ver a alegre imagem da paz”. “Estamos a lutar contra desafios extremamente difíceis. Deixem-nos chegar ao fim deste caminho, ao início de uma vida feliz e prosperidade na Ucrânia”, realçou no discurso comemorativo da Páscoa.