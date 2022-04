Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Ramalho Eanes, Dom Américo Aguiar, Rui Moreira. Fernando Gomes, Pedro Proença. Todos os capitães que levantaram um título internacional, Sérgio Conceição. Como é habitual, a lista de convidados para os momentos mais solenes do FC Porto nunca esquecem as representações institucionais e aqueles que mais ajudaram o clube. Mais uma vez, na comemoração dos 40 anos de Pinto da Costa na presidência dos azuis e brancos, foi assim. E todos tiveram uma atenção no discurso que encerrou o jantar de homenagem na noite deste sábado no Museu do clube, onde o líder do clube recordou o passado projetando o futuro.

“Como compreendem, ao fim de 40 anos, 14.600 dias, é muito difícil dizer que seja. Há 40 anos, por esta hora, mais minuto menos minuto, tinha acabado de tomar posse. Quando hoje ouvi nos depoimentos toda a gente a dizer que tenho muito boa memória e muito sentido de humor, vou usar um bocadinho disso para dizer uma realidade: conta-se que um indivíduo galardoado e condecorado por ter salvo um menino que tinha caído ao rio, quando lhe perguntaram ‘Então qual é a sensação?’, ele disse ‘Só queria saber quem foi o sacana que me empurrou’. A única diferença é que sei quem é me empurrou, foi o meu querido amigo Álvaro Pinto aqui presente, foi o meu querido e saudoso amigo Armando Pimentel e o grupo que eles lideravam que me armou uma armadilha dizendo que ia ser o diretor de futebol…”, começou por dizer.

“Assumimos a presidência de coração aberto e determinação total para superar qualquer dificuldade e as dificuldades foram enormes. Pareciam inultrapassáveis. Mas defendia sempre o princípio de que nada é impossível e que o impossível apenas demora mais tempo. A prova disso é que há 40 anos se alguém dissesse que o presidente que estava a tomar posse iria ser presidente 40 anos depois, toda a gente diria que é impossível mas como no FC Porto o impossível apenas demora mais tempo, demorou 40 anos mas tenho o prazer de estar a recordar esse dia histórico da tomada de posse a 23 de abril de 1982″, continuou.

“As dificuldades eram imensas, enormes, nem quero pensar nelas porque eram problemas todos os dias. Fomos eleitos por dois anos e andou um grupo de pessoas com um ex-dirigente a fazer visitas a dizer que só iríamos durar três meses porque éramos um grupo que tinha assaltado o clube a mando de um determinado partido político português e nós tivemos dificuldades imensas porque isso tirava-nos credibilidade”, recordou, antes de voltar a falar da importância de Ramalho Eanes na sua presidência.

“Talvez por inspiração divina, um dia fui ao aeroporto esperar um amigo e chegava a comitiva onde estava o Presidente da República, general Ramalho Eanes. Vinha nessa comitiva um grande amigo meu, o coronel Aventinho Teixeira. Perguntou-me ‘Estás à espera do presidente?’. E eu disse ‘Não, nem o conheço, votei nele mas nem o conheço’. E ele: ‘Mas olha que ele acompanhou a vossa luta e tem muito apreço por vocês e por ti’. Passados dois ou três dias, telefonou-me a dizer que o presidente me ia receber numa visita de cortesia de dez minutos. Lá estivemos. Foi mais de uma hora e o Presidente quis saber os problemas e disse-nos que o FC Porto tinha uma condecoração por receber. Marcámos para a semana seguinte. Com a sua credibilidade e coragem, condecorar um grupo de salteadores? Não podia ser…”, ironizou.

“Acabaram-se os boatos, tivemos outra aceitação para resolver problemas. Esse dia marcou o início desta caminhada até hoje de 40 anos. Não nos esquecemos nunca da sua importância no FC Porto e para a Direção do FC Porto. Foram tempos difíceis. Hoje estou aqui e tive a oportunidade de ajudar o FC Porto durante 40 anos a ter muitas conquistas porque tive a felicidade de encontrar pessoas excecionais que me ajudaram a formar grupos para a vitória e para hoje falarmos no presidente mais titulado do mundo. De todos os setores, pessoas excecionais que apreenderam que no FC Porto é para vencer, até ao fim sem desanimar”, assumiu, antes de centrar o foco nos treinadores com quem foi trabalhando.

“Tive a felicidade de poder fazer regressar um grande treinador, o meu amigo José Maria Pedroto. Aí nasceu uma nova era no futebol, o espírito de conquista e o medo de atravessar a ponte. Foram momentos inesquecíveis e na figura de José Maria Pedroto queria agradecer publicamente a todos os treinadores que ao longo destes 40 anos tive a felicidade de contar. Todos deram o seu melhor, muitos sendo ainda hoje meus amigos, outros não gostando de mim, mas quero deixar a todos uma palavra de gratidão e uma palavra de saudade para os que já partiram, o Bobby Robson, o Tomislav Ivic e o Carlos Alberto Silva. Até que chegados aos 40 anos temos a felicidade de ter não um Pedroto, porque Pedroto só houve um e não haverá mais nenhum, mas um treinador que é, à sua imagem, aquilo que se pretende no FC Porto: um espírito de paixão, de querer sempre ganhar, de nunca estar contente” destacou o líder portista.

“Tive oportunidade de ter centenas de jogadores. Uns melhores, uns razoáveis, acho que mau, mau nunca tive nenhum mas na impossibilidade de os ter aqui a todos tenho os capitães dos meus 40 anos: Rodolfo Reis, aquele que encontrei quando cheguei com toda a galhardia; Fernando Gomes, capitão de Tóquio; João Pinto, capitão de Viena; Jorge Costa, capitão de Sevilha e Gelsenkirchen; Helton, capitão de Dublin; Vítor Baía, capitão de imensos jogos e grandes vitórias. Estejam onde estiverem, quero saudar todos aqueles que vestiram a camisola do FC Porto. Tive a felicidade de desde o início ter grandes dirigentes que me ajudaram muitas vezes na sombra. Agradecendo a todos, não posso deixar de ter uma palavra de muita saudade com o meu amigo Reinaldo Teles. Era mais do que um amigo, era um irmão que eu tinha a certeza que se alguém me enviasse um tiro, a bala batia no peito dele antes de chegar a mim”, elogiou.

“Não gosto nada do alarido que se faz por termos tantos títulos e por conseguirmos tantas vitórias. Temos todo o orgulho, tantas taças e campeonatos. Estou aqui não para terminar, porque quando terminar irei comunicar e sei quando é que será, mas sim para incentivar para o futuro. Não podemos viver do passado, não podemos viver destas taças, temos é de aumentar este Museu cada vez mais. Faço um desafio a todos: hoje é o dia zero e daqui a um ano temos de ter conseguido tantos campeonatos e tantas taças como a média dos últimos 40 anos. Aí sim, direi que valeu a pena porque está lançado o espírito de vitória e de um FC Porto. Não durará mais 40 anos, certamente durará poucos mais mas enquanto aqui estiver quero que todos tenham no espírito e no pensamento que o limite para nós não existe. O único apelo que faço é que escolham bem quem vai receber o testemunho da estafeta da minha mão”, alertou.

“Senhor Dom Américo Aguiar, o senhor sabe a missão que tem no FC Porto, o senhor é o interlocutor com o nosso embaixador no céu, Dom António Francisco. Não se esqueça nunca de falar com ele para que ele junte de Deus interceda para que nos dê felicidade, vitórias e capacidade para seguir o melhor caminho e para que me dê a mim possibilidade de ser digno da amizade de todos vós”, concluiu.