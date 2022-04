Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Razões não faltavam para uma Páscoa em festa do FC Porto: maior goleada da temporada (e nos últimos cinco anos na Primeira Liga) frente ao Portimonense, líder do Campeonato com nove pontos a mais à condição do que o Sporting antes do dérbi em Alvalade frente ao Benfica, a melhor série de jogos seguidos sem derrotas na principal prova entre o top 6 da Europa igualando a marca do AC Milan de Fabio Capello entre 1991 e 1993 (58), o melhor ataque com 30 jornadas disputadas nos últimos 44 anos do clube. Todavia, e à margem de tudo isso, era um dia especial no Dragão com as atenções viradas para o presidente.

Jorge Nuno Pinto da Costa venceu há exatamente quatro décadas as primeiras eleições em que concorreu como cabeça de lista, iniciando aí um legado que poucos poderiam adivinhar que conseguisse superar o de Santiago Bernabéu, grande figura da história do dirigismo do Real Madrid. Um total de 1.340 troféus conquistados em todas as modalidades, um estádio novo depois do aumento da capacidade do antigo, um pavilhão, um Centro de Treinos, um Museu, um momento de viragem no desporto nacional que tem o exemplo paradigmático no futebol: os oito líderes do Benfica e os 13 do Sporting com os quais se cruzaram ganharam juntos menos títulos (61) do que o número dos azuis e brancos (63, incluindo sete internacionais entre Taça dos Campeões, Liga Europa, Intercontinental e Supertaça Europeia).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

No entanto, mais do que conseguiu no passado ou está prestes a concretizar no presente – além da Liga, o FC Porto está em vantagem nas meias-finais da Taça de Portugal, que terá a segunda mão com o Sporting na quinta-feira, no Dragão –, o líder dos dragões já olha sobretudo para um futuro que seja tão profícuo como os últimos 40 anos que transformaram o FC Porto no plano nacional e internacional.

“Digo sempre que o passado é para os historiadores, não é para mim. Para mim é o presente e o futuro e a minha preocupação é permanentemente que o FC Porto melhore. Tenho a certeza de que isso vai continuar a acontecer e tenho a certeza que após as minhas presidências, que já foram muitas, o clube vai continuar no mesmo sentido de progresso e de vitórias. Esse é o meu sonho e a melhor alegria que eu posso ter quando sair, ver que o FC Porto vai ficar ainda melhor do que aquilo que é”, destacou Pinto da Costa ao Porto Canal, num excerto de mais um episódio de “Ironias do Destino” que passará no canal do clube no próximo dia 23, altura em que se comemoram os 40 anos da tomada de posse como presidente.

Ironias do Destino ???? Episódio especial 40 anos de Presidência de Jorge Nuno Pinto da Costa ???? ????Sábado o @PortoCanalpt terá uma emissão especial dedicada a esta data ????#FCPorto #ComoNósUmdeNós pic.twitter.com/Dn3y18IFZm — FC Porto (@FCPorto) April 17, 2022

“Olhando para trás e vendo que estou aqui há 40 anos, o primeiro sentimento que tenho é o de me parecer impossível que isto tenha acontecido. Realmente fui presidente quase sem contar e manter 40 anos como presidente do FC Porto era impensável. Todos os que me acompanharam nesse início de aventura, em 1982, e mesmo todos aqueles que durante estes anos trabalharam comigo e os que trabalham atualmente, de certeza que, quando há 40 anos me viram tomar posse, nunca pensaram que passados 40 anos pudessem estar a servir o FC Porto comigo como presidente. Mas, olhe, são ironias do destino. Aconteceu e tenho muito orgulho nisso e muita felicidade em ter podido servir o FC Porto e ter contado com o apoio de tanta e boa gente”, acrescentou o líder dos azuis e brancos no mesmo excerto conhecido.

O infinito como meta ????⚪️ #Nestedia, há 40 anos, Jorge Nuno Pinto da Costa foi eleito Presidente do FC Porto ????#FCPorto #ComoNósUmdeNós pic.twitter.com/njLTcDT25r — FC Porto (@FCPorto) April 17, 2022

Ao longo do dia, têm sido várias as homenagens a Pinto da Costa, entre as quais as de Sérgio Conceição, técnico dos dragões desde 2017, e Vítor Baía, que voltou como vice e administrador nas últimas eleições.

40 anos de liderança pelo exemplo, 40 anos de dedicação. Obrigado por tudo Presidente. Um sentido obrigado de cada um de nós, Portistas, a quem nos mostrou o caminho da vitória e da conquista, ano após ano! #ComoNósUmDeNós pic.twitter.com/USG91SusQh — Sérgio Conceição (@CoachConceicao) April 17, 2022

“40 anos de liderança pelo exemplo, 40 anos de dedicação. Obrigado por tudo Presidente. Um sentido obrigado de cada um de nós, Portistas, a quem nos mostrou o caminho da vitória e da conquista, ano após ano!”, escreveu o treinador na sua página oficial nas redes sociais. “40 anos! 40 anos de amor, dedicação, competência! Todas as palavras são poucas para descrever o que o nosso Grande Presidente faz todos os dias pelo FC Porto. Sinto-me honrado! Lembro-me, quando tinha 16 anos e me viu jogar pela primeira vez e só pela forma como me posicionava e movimentava exigiu de imediato a assinatura de um contrato profissional. Foram 18 anos enquanto atleta de alta competição a vê-lo sempre e em todos os momentos ao nosso lado! Inúmeras conquistas! Senti-me sempre uma extensão sua dentro do campo. Agora, enquanto administrador e vice presidente é um privilégio estar todos os dias ao seu lado a ‘beber’ da sua sabedoria. Um agradecimento sincero a este Grande Homem!”, destacou o ex-guardião.