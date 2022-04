Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Em tamanho está perto do que foi visto em Mangush, a primeira vala comum descoberta nos arredores de Mariupol, cidade ucraniana sitiada praticamente desde o início da guerra. Nessa altura, as autoridades ucranianas concluíram que naquele espaço de 300 metros estariam enterrados até 9 mil corpos. Depois, surgiu a vala comum de Vynohradne, com várias trincheiras de 30 metros. Agora, Stary Krym. Tal como com as outras duas, são imagens satélites que mostram a evolução das sepulturas: a 24 de abril já tinham mais de 200 metros. Usando o mesmo cálculo que serviu para calcular o número de mortos em Mangush, na terceira vala comum poderão estar até 6 mil corpos enterrados.

Depois da segunda vala, a de Vynohradne, o autarca de Mariupol, Vadym Boichenko, concluía que mais de 20 mil civis tinham morrido só na sua cidade. Além das valas comuns que surgiram mais tarde, as autoridades municipais enterraram cerca de 5 mil pessoas antes de começarem a abandonar a cidade que tinha, antes da invasão russa, 400 mil habitantes. Agora, o autarca dá conta na rede social Telegram da terceira vala comum, através da conta oficial do concelho da cidade.

As primeiras valas em Stary Krym surgem a 24 de março, já depois de a vila ter sido ocupada pelos russos, com cerca de 60 metros de comprimento, explicam as autoridades de Mariupol no Telegram. A 7 de abril, para além de o tamanho ter aumentado, parte das sepulturas aparece tapada — o que significa que já havia corpos enterrados. A 24 de abril, o comprimento da vala comum era já superior a 200 metros.

As imagens por satélite são da Planet Labs, empresa sediada em São Francisco, EUA, e foram divulgadas em primeira mão pela Radio Free Europe.

Habitantes obrigados a cavar sepulturas

“Nós sabemos destas valas comuns porque estes fascistas — não tenho outras palavras — envolvem a população local no enterro, em troca de comida. Disseram-nos que precisam de trabalhar horas para lhes ser dada comida e água”, escreve Boichenko.

As primeiras imagens de valas comuns surgiram em Bucha, depois de as tropas russas terem abandonado os arredores de Kiev. O tamanho da sepultura de Manhush é 20 vezes maior do que a de Bucha, segundo o concelho da cidade.