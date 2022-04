O Ministério da Defesa do Reino Unido avançou esta terça-feira que as forças russas tomaram a pequena cidade de Kreminna, na região de Lugansk, no leste da Ucrânia.

Numa publicação na rede social Twitter, os militares britânicos disseram que Kreminna “caiu e combates pesados são relatados ao sul de Izium, enquanto as forças russas tentam avançar para as cidades de Sloviansk e Kramatorsk, do norte e do leste”.

(3/4) The city of Kreminna has reportedly fallen and heavy fighting is reported south of Izium, as Russian forces attempt to advance towards the cities of Sloviansk and Kramatorsk from the north and east.

