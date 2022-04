Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Volodymyr Zelensky lamentou, esta sexta-feira, que Mariupol se tenha transformado num “campo de concentração russo”. “A cidade, que era uma das mais desenvolvidas na região, está no meio de ruínas”, denunciou, acrescentando que as atividades das forças russas não diferem dos “territórios do leste europeu que foram ocupados pelos nazis”.

No seu discurso ao país, oPresidente ucraniano foi ainda mais longe: “As tropas russas conseguem ser ainda mais cínicas do que os nazis há 80 anos”. “Naquela altura, os invasores não diziam que os habitantes de Mariupol e os seus defensores se matavam a si mesmos”, acusou.

Em relação às áreas que estão atualmente ocupadas pelas forças russas, Volodymyr Zelensky abordou a “situação na região de Kharkiv”, que “está difícil”, ainda que ressalve que as forças ucranianas tiveram “importantes sucessos táticos”.

Relativamente a Donbass, o chefe de Estado ucraniano acusou as forças russas de “destruírem tudo o que conseguiram” na região. “Bombardeamentos constantes nas infraestruturas e nas áreas residenciais mostram que a Rússia quer tornar esta área inabitável”, disse, vincando que quem defende o território ucraniano está “literalmente numa luta pela vida”.

Já nos territórios temporariamente ocupados de Kherson, Volodymyr Zelensky assegura que está em curso um processo de russificação. “Os colaboradores estão a preparar-se para uma transição para uma ‘zona’ do rublo”, isto é, tornar a moeda russa a oficial.

O Presidente ucraniano ameaçou que qualquer tentativa de “transferir [os sistemas] de administração e monetário ou qualquer outro sistema” vai levar a “mais sanções e a outras reações do mundo livre” que não vão permitir que estas “ações agressivas” sejam levadas a cabo.