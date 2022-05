Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A evacuação de Mariupol já terá sido retomada esta manhã. Os cerca de 100 civis retirados ontem da fábrica de Azovstal, em Mariupol, deverão chegar esta manhã a Zaporíjia. O Presidente ucraniano anunciou, no domingo, que irá até à cidade no sul do país para se encontrar com estas pessoas que estiveram várias semanas na fábrica para se protegerem dos bombardeamentos russos. É a primeira vez que Volodymyr Zelensky sai da região de Kiev desde o início do conflito.

O que aconteceu na noite de domingo e esta manhã?

Foram registadas duas explosões na cidade russa de Belgorod , a sul do país e junto à fronteira com a Ucrânia. Segundo o governador da região, não há registo de danos ou vítimas.

Os ministros europeus com a pasta da Energia reúnem-se hoje em Bruxelas numa reunião de emergência do Conselho da União Europeia (UE) para discutir a crise energética associada à invasão russa da Ucrânia após o corte no abastecimento de gás por parte de Moscovo à Bulgária e à Polónia.

A primeira-dama dos Estados Unidos, Jill Biden, vai estar durante esta semana na Europa para visitar a Roménia e a Eslováquia, onde se vai encontrar com famílias ucranianas, maioritariamente mulheres e crianças, que fugiram da guerra na Ucrânia.

, maioritariamente mulheres e crianças, que fugiram da guerra na Ucrânia. A Rússia vai demorar “anos” a reconstruir parte das suas forças militares de elite depois das perdas que está a sofrer na Ucrânia, diz o Ministério da Defesa do Reino Unido numa atualização informativa sobre os avanços no terreno.

depois das perdas que está a sofrer na Ucrânia, diz o Ministério da Defesa do Reino Unido numa atualização informativa sobre os avanços no terreno. Este domingo, no seu habitual discurso diário, o Presidente da Ucrânia destacou “quatro horas” de negociações “multifacetadas” com a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, que esteve em Kiev este domingo.

com a presidente da Câmara dos Representantes dos EUA, Nancy Pelosi, que esteve em Kiev este domingo. O primeiro-ministro pediu ontem “serenidade” enquanto se investiga o caso da suspeita de recolha de informações a refugiados ucranianos por russos com ligações ao Kremlin, de forma a não “alimentar suspeições e dúvidas”.

O Alto Representante da UE para os Negócios Estrangeiros, Josep Borrell, expressou no domingo o “apoio contínuo” à Ucrânia por parte da UE, que está a preparar o sexto pacote de sanções contra a Rússia.