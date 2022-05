Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O artigo de opinião de Amber Heard no qual esta insinuou ter sido vítima de violência doméstica por parte de Johnny Depp custou ao ator um contrato de 21.4 milhões de euros relativo ao sexto filme dos “Piratas das Caraíbas”, garantiu o agente do norte-americano em tribunal.

Esta segunda-feira, Jack Whigham explicou que, em 2016, o diretor dos filmes da Disney, Sean Bailey, e o produtor da franquia dos “Piratas”, Jerry Bruckheimer, tinham feito um acordo verbal com o manager do ator para pagar a Depp 21.4 milhões de euros pela sua participação no sexto filme, conta o Insider.

O acordo, contudo, acabou por ir ao fundo depois de nunca se ter feito um sexto filme e Jack Whigham culpa o artigo de opinião de Amber Heard pelo impacto que este teve na opinião pública e na indústria do cinema.

Com respeito pelo Johnny, [o artigo] foi catastrófico, porque foi um insinuação na primeira pessoa”, disse o agente. “Não foi de um jornalista, nem de um observador, foi de alguém a dizer ‘isto aconteceu-me a mim’.”

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Johny Depp foi igualmente retirado do terceiro filme da franquia “Monstros Fantásticos”, do universo “Harry Potter”, onde representava o vilão e par romântico de Dumbledore, Grindelwald.

No tribunal, esta segunda-feira, Jack Whigham explicou ainda que, no outono de 2018, Sean Bailey estava incerto sobre um sexto filme, tendo essa ideia morrido na praia no início do ano seguinte.

Estava a dar-se mal [com as audiências] no final de de outono, mas o Jerry Bruckheimer e eu estávamos a tentar fazer com que acontecesse, por isso tínhamos esperança”, disse. “Tornou-se muito claro no início de 2019 que tinha terminado.”

O agente do ator contou ainda que, desde o outono de 2018, Johnny Depp tinha apenas representado papéis de filmes independentes de baixo orçamento e que não tinha entrado em nenhum filme desde 2020.

O ator pede 50 milhões de dólares, cerca de 47.6 milhões de euros, de indemnização a Amber Heard por considerar que o artigo de opinião que a atriz escreveu arruinou a sua carreira, tratando-se de um artigo difamatório.

Por seu lado, a atriz de filmes como “Aquaman” e “Diário a Rum” — onde conheceu e se começou a relacionar com Depp — lançou um contra-processo onde exigiu uma compensação de 100 milhões de dólares, o correspondente a aproximadamente 95.2 milhões de euros, por danos à sua imagem e carreira.