O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro afirmou, esta quarta-feira, que “os valores e princípios do PSD não estão a ser violados” com a solução do Governo açoriano, de coligação PSD/CDS-PP/PPM e acordos parlamentares com Chega e IL.

“Tenho de ser claro. Considero que os valores e princípios do PSD não estão a ser violados com esta solução de governo e esta solução parlamentar. Convivo muito bem com a governabilidade e a estabilidade governativa que se alcançou nos Açores”, afirmou Montenegro, em Ponta Delgada, na sede do Governo Regional dos Açores.

Montenegro foi recebido pelo presidente do executivo de coligação PSD/CDS-PP/PPM e líder do PSD/Açores, José Manuel Bolieiro, que manifestou apoio ao candidato nas eleições internas, destacando a sua “capacidade de preparação para liderar o PSD rumo a uma vitória eleitoral e ser o próximo primeiro-ministro de Portugal”.

O candidato à liderança do PSD destacou que “os princípios da governação que tem sido o suporte” do Governo dos Açores “não colocam em causa os valores essenciais e os princípios fundamentais do PSD”.

Montenegro disse estar a falar, “em primeiro lugar, da coligação que o PSD tem com o CDS-PP e o PPM e, em segundo lugar, dos acordos de incidência parlamentar que, no âmbito da formação deste governo, foram estabelecidos”, nomeadamente com o Chega a Iniciativa Liberal (IL).

O candidato destacou que “o presidente do Governo e o PSD estão a cumprir cabalmente” os acordos firmados.

Não se lhes pode assacar nenhum incumprimento sobre a palavra dada para a criação deste governo”, defendeu.

Montenegro desafiou o seu opositor interno, Jorge Moreira da Silva, a pronunciar-se sobre o assunto.

“Desafio mesmo o meu adversário nesta eleição a dizer se entende, ou não, que esta solução de Governo nos deixa confortáveis do ponto de vista do respeito pela autonomia e pelos princípios e valores do PSD“, vincou.

Para Montenegro, Bolieiro é “um profundo conhecedor da realidade da Região Autónoma, de todos os mecanismos de decisão e dos mecanismos de atração de investimento”.

Aquilo que o PSD tem de fazer é não só ajudá-lo e apoiá-lo, mas até poder inspirar-se no seu trabalho para, no futuro ter um governo da República que siga os mesmos parâmetros na busca do desenvolvimento do país”, disse.

Bolieiro tornou-se presidente do Governo Regional dos Açores após as legislativas de 2020, que levaram o PS a eleger 25 deputados num total de 57, retirando-lhe a maioria absoluta na região.

PSD, CDS-PP e PPM, que juntos representam 26 deputados no parlamento açoriano assinaram um acordo de governação pós eleitoral.

A coligação assinou ainda um acordo de incidência parlamentar com o Chega e com o deputado independente Carlos Furtado (ex-Chega) e o PSD um acordo com a IL.

Estes três acordos são o que garante aos partidos do Governo os três votos necessários a uma maioria absoluta no parlamento (29 votos).

Na atual legislatura, a Assembleia Legislativa dos Açores é composta por 25 parlamentares do PS, 21 do PSD, três do CDS-PP, dois do PPM, dois do BE, um da Iniciativa Liberal, um do PAN e um independente (ex-Chega).