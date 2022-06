Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Quietos. Os críticos internos de Luís Montenegro – que os há – nada farão para organizar qualquer tipo de movimento que se assemelhe a um embrião de oposição ao novo presidente social-democrata. O plano é não dar qualquer pretexto ao antigo líder parlamentar para se vitimizar e agarrar o discurso que serviu de combustível às três vitórias internas de Rui Rio – o de que o partido nunca o deixou verdadeiramente liderar.

O Observador sabe que nenhum dos nomes que se perfilam como fazendo parte da resistência interna a Luís Montenegro organizarão listas ao Conselho Nacional do PSD, órgão máximo do partido entre Congressos. Nos últimos anos, de resto, foi aí que se travaram algumas das mais duras disputas internas, uma vez que Rui Rio nunca teve maioria naquele que é considerado o parlamento do partido.

