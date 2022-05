Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Anglo American é uma empresa mineira cotada na bolsa londrina que explora minas por esse mundo fora. Os ingleses retiram do solo praticamente tudo, de diamantes a cobre e níquel, passando pelo carvão, ferro e platina, de que asseguram 40% das necessidades mundiais. Para transportar todo este minério, recorrem a gigantescos camiões tipo dumper, capazes de deslocar 290 toneladas de minério em cada viagem. O objectivo é transformar estes veículos de diesel para eléctricos, alimentados por células de combustível a hidrogénio (fuel cells), de forma a poupar nos custos e o ambiente.

Cada um destes enormes camiões, cuja função é descer ao fundo da mina para depois voltar a subir com 290 toneladas de minério, consome anualmente 900.000 litros de gasóleo, o que não só representa uma pegada ecológica considerável – equivalente a 700 automóveis só em termos de CO 2 , a que há que juntar os NOx e as partículas –, como implica custos brutais em gasóleo. E só na mina da Mogalakwena, na África do Sul, a Anglo American possui 40 destes camiões dumper a transportar minério rico em platina.

O projecto nuGen visa trocar o gasóleo pelo hidrogénio, alterando o combustível utilizado por estes camiões. Sai o enorme, pesado e caro motor diesel e entram oito fuel cells a hidrogénio, que geram a energia a bordo, mesmo quando o veículo está parado a carregar, por exemplo. Nesta situação, a energia produzida pelas fuel cells é armazenada no pack de baterias, que tem “apenas” 1200 kWh de capacidade.

Só na mina de Mogalakwena operam 40 destes camiões dumper, que irão trocar o motor diesel por eléctricos 4 fotos

Se lhe parece muita energia, há motivos para isso. Primeiro, porque o camião pesa 200 toneladas, a que se somam as 290 toneladas de carga com que sobe a mina, tarefa para a qual recorre a vários motores eléctricos, divididos pelos dois eixos, que totalizam 2719 cv (sensivelmente a mesma potência fornecida pelo anterior motor diesel), o equivalente a 2000 kW de potência. A bateria serve ainda para armazenar a energia que o próprio camião produz quando desce, uma vez que, mesmo vazio, sempre são 200 toneladas a ajudar a regenerar energia, que depois é utilizada na subida.

A mina produz hidrogénio verde no local, destinado a alimentar os camiões, tendo o conjunto formado pelas fuel cells e baterias sido concebido e produzido nos EUA. O camião vai agora ser testado em condições reais de utilização e, se tudo correr como os técnicos da Anglo American anteciparam, o sistema nuGen vai ser alargado aos restantes 400 camiões deste tipo que a empresa mineira possui na sua frota.