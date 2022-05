Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A Alemanha vai começar a conceder, a partir de 17 de Maio, autorização para circular na via pública a veículos equipados com sistemas de condução autónoma de Nível 3. Apesar dos grupos BMW, VW e Mercedes estarem a desenvolver soluções deste tipo, apenas esta última começou já a comercializar este dispositivo nos Classe S e no EQS, que se apoia na tecnologia dos norte-americanos da Luminar.

Os sistemas de Nível 3, no que respeita à condução autónoma, permitem ao condutor confiar ao veículo a manutenção da velocidade, da distância ao carro da frente e a circulação ao centro da faixa de rodagem, além manobrar para evitar embates ou acidentes. Este nível de condução autónoma consegue ainda identificar os sinais de trânsito, respeitar os semáforos e levar o veículo do ponto A ao B, através do percurso seleccionado através do sistema de navegação. Este é o primeiro nível em que o veículo, e não o condutor, é responsável por tudo o que aconteça, acidentes por exemplo, a menos que o sistema exija a intervenção do condutor.

Depois de activado o sistema Drive Pilot, os condutores podem confiar a condução ao veículo, nos dois mencionados modelos da Mercedes. Contudo, segundo a Green Car Congress, o Nível 3 da marca alemã apenas funciona em áreas com o trânsito muito congestionado e em determinados percursos de auto-estrada, a velocidades abaixo de 60 km/h.

À boleia desta abertura à nova tecnologia, por parte do Governo alemão, outros construtores vão igualmente pretender começar a testar os seus sistemas nas auto-estradas locais, que será a situação mais simples para um automatismo de Nível 3. As estradas convencionais e sobretudo o trânsito das cidades, coloca um nível de dificuldade muito mais elevado à condução autónoma.