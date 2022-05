Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A placa da embaixada polaca em Moscovo foi, esta quarta-feira, pintada de vermelho. Três homens, cuja identidade não é conhecida, atiraram tinta para a fachada do edifício em que está sediado o corpo diplomático da Polónia. Este inciente acontece dois dias após ter sido atirada tinta — também vermelha — a Sergey Andreev, embaixador russo em Varsóvia, durante uma cerimónia no Dia da Vitória.

Em declarações ao jornal polaco onet, o porta-voz do ministério dos Negócios Estrangeiros, Łukasz Jasina, confirmou o incidente, indicando que a placa já foi lavada. Outro dos responsáveis pela diplomacia polaca, Marcin Przydacz, exigiu que a Rússia “esclareça este assunto” e “identifique os autores”. “Absolutamente inaceitável”, caracterizou, explicando que tal não devia de acontecer, uma vez que as missões diplomáticas “gozam de imunidade diplomática”.

Esta quarta-feira, a Rússia também exigiu um “pedido de desculpas formal” à Polónia no que se refere ao “incidente” que ocorreu esta segunda-feira, apontando para a falta de cumprimento dos “requisitos de segurança” que a presença do embaixador russo deve estar sujeito num país estrangeiro.

A Rússia também deixou um aviso: a Polónia poderá sofrer represálias pelo facto de o embaixador russo ter sido pintado de vermelho. Moscovo afirmou que a decisão “será tomada dependente da reação de Varsóvia” aos seus apelos.

Numa visita a um cemitério em Varsóvia em honra dos soldados soviéticos no Dia da Vitória, o diplomata foi recebido com bandeiras ucranianas e lençóis brancos com manchas vermelhas, simbolizando as vítimas ucranianas da guerra iniciada pela invasão russa da Ucrânia. Os manifestantes chegaram mesmo a impedir o embaixador de colocar flores no mausoléu.

Depois do ataque, Sergey Andreev gritou à multidão que estava orgulhoso do Presidente da Rússia, Vladimir Putin.