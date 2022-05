O líder parlamentar do PS afastou para já um eventual inquérito parlamentar sobre o processo de acolhimento de refugiados ucranianos em Setúbal, considerando que está em curso a obtenção de esclarecimentos sobre este caso.

Eurico Brilhante Dias falava na Assembleia da República, depois de confrontado com a intenção do Chega de abrir um inquérito parlamentar sobre este caso com os refugiados em Setúbal.

As audições prosseguem e nós continuamos a procurar conhecer todos os pormenores do processo. A comissão parlamentar de inquérito é desnecessária se os esclarecimentos forem suficientes”, respondeu o presidente do Grupo Parlamentar do PS.

De acordo com Eurico Brilhante Dias, “o PS continua a acompanhar as audições que ainda hoje decorreram durante a manhã e continuaram esta tarde no parlamento, sendo certo que as investigações em curso devem chegar ao seu término e produzir resultados”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“É preciso conhecer de forma transparente toda a verdade sobre o que aconteceu em Setúbal. Isso significa que a Inspeção Geral de Finanças está a inquirir e, por outro lado, chegou à Comissão Nacional de Proteção de Dados um pedido para esclarecer todos os assuntos relativos às operações em concreto que terão ocorrido no Município de Setúbal”, especificou.

A seguir, o líder parlamentar socialista deixou uma advertência sobre os limites da atuação do Parlamento.

“O escrutínio político na Assembleia da República é exigente, mas deve respeitar as instituições. Deve respeitar o poder local, que deve ser escrutinado pelas assembleias municipais. Deve respeitar as instituições do Sistema de Informações da República Portuguesa (SIRP) — instituições que são fundamentais para o país e para a nossa segurança”, acrescentou.