O príncipe William quebrou o protocolo real esta quarta-feira durante a visita de dois dias à Escócia. O duque de Cambridge deu um abraço a William Burns, um homem de 66 anos que estava visivelmente emocionado ao conhecer o segundo na sucessão ao trono britânico, como mostra uma foto partilhada no Twitter — com uma legenda que recorda a mãe, a princesa Diana.

“The country is lucky to have William” – Diana, Princess of Wales #PrinceWilliam #Royal pic.twitter.com/4zqAySePyu

— CountessCommonwealth (@CountessCommon1) May 11, 2022