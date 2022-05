Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, demitiu-se esta segunda-feira, tendo o pedido já sido aceite pelo Presidente francês, Emmanuel Macron.

Num comunicado do Eliseu, lê-se que “Jean Castex apresentou a demissão ao Presidente da República [francês], que aceitou”. O primeiro-ministro, tal como os restantes membros do governo, vai manter-se em funções até à formação do novo executivo.

Ainda esta segunda-feira será nomeado um novo primeiro-ministro, que será escolhido por Emmanuel Macron.“Vou nomear alguém que está ligado à questão social, à questão ambiental e à questão produtiva”, garantiu o Presidente francês.

Nomeado em julho de 2020, Jean Castex termina o mandato.