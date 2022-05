Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A atribulada compra do Twitter por Elon Musk ganhou esta segunda-feira mais um capítulo. Na rede social onde soma publicações polémicas, o homem mais rico do mundo reagiu com um emoji provocador a um conjunto de tweets do diretor executivo do Twitter, que explicavam como é feita a estimativa de contas falsas.

O CEO Parag Agrawal indicou que as “estimativas internas reais para os últimos quatro trimestres ficaram bem abaixo de 5%”.

Our actual internal estimates for the last four quarters were all well under 5% – based on the methodology outlined above. The error margins on our estimates give us confidence in our public statements each quarter. — Parag Agrawal (@paraga) May 16, 2022

Sublinhou ainda que o Twitter suspende diariamente mais de meio milhão de contas spam “mesmo antes que os utilizadores possam vê-las”, observando:

O desafio mais difícil é que muitas contas que parecem superficialmente falsas são na verdade pessoas reais. E algumas das contas falsas que são realmente as mais perigosas e causam mais danos aos nossos utilizadores podem parecer totalmente legítimas”.

Cada análise, explicou Parag Agrawal, utiliza dados públicos e privados, como por exemplo o número de telefone, geolocalização e o que a conta faz quando está ativa. A extensa descrição fez Musk responder com ironia (e com um método mais simples): “Já tentaste apenas ligar-lhes?”.

Have you tried just calling them? — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2022

A mensagem final de Agrawal é que a equipa do Twitter não consegue identificar todos os perfis falsos. As justificações não agradaram ao bilionário que reagiu, primeiro, com um emoji de cocó sorridente e, depois, questionou: “Como é que os anunciantes sabem o que estão a receber pelo seu dinheiro? Isso é fundamental para a saúde financeira do Twitter”.

So how do advertisers know what they’re getting for their money? This is fundamental to the financial health of Twitter. — Elon Musk (@elonmusk) May 16, 2022

A polémica surgiu após o também CEO da Tesla e da SpaceX anunciar, na sexta-feira anterior, que o negócio de compra da gigante rede social estava “temporariamente suspenso”. O impasse no negócio de 44 mil milhões de dólares aconteceu porque o empresário está a aguardar que a empresa lhe entregue dados relativos à proporção de contas falsas, ou seja, “detalhes sobre os cálculos de que contas falsas/contas de spam representam menos 5% dos utilizadores”.