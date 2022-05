Nos últimos anos, o Arsenal é um clube que respeita a Lei de Murphy — a lei que indica que, numa determinada situação e num determinado contexto, tudo aquilo que pode correr mal vai mesmo correr mal. E esta temporada não é exceção. Os gunners já estiveram com o apuramento para a Liga dos Campeões na mão, chegaram a sonhar com o terceiro lugar, caíram para o quinto e precisam de um autêntico milagre na última jornada para carimbar o regresso à liga milionária seis anos depois.

A ideia de que a época poderia não acabar da forma esperada apareceu ainda em abril, quando o Arsenal perdeu consecutivamente com o Crystal Palace, o Brighton e o Southampton. Contudo, nos três jogos seguintes, a equipa de Mikel Arteta venceu o Chelsea, o Manchester United e o West Ham, renovando a esperança. Na semana passada, porém, começou a derrocada: o Arsenal perdeu de forma clara com o rival Tottenham, num dérbi do norte de Londres que era também um confronto direto pelo quarto lugar. Esta segunda-feira, depois de nova derrota frente ao Newcastle, os gunners deixaram os spurs a um único ponto de garantir o apuramento para a Liga dos Campeões.

“Like this you don’t deserve to play Champions League, you don’t deserve even to play Europa League.”

Granit Xhaka goes in on Arsenal after that performance vs. Newcastle ????

(via @SkySportsPL)pic.twitter.com/puOJytsbF7

— B/R Football (@brfootball) May 16, 2022