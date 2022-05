Três obras de arte criadas por Picasso, Monet e Cézanne foram leiloadas esta terça-feira, em Nova Iorque, por um total de quase 166 milhões de dólares — cerca de 158 milhões de euros.

“Femme nue Couchée“, pintada por Pablo Picasso em 1932 e que retrata a musa do pintor, Marie-Thérèse Walter, foi leiloada por 67,5 milhões de dólares, cerca de 64 milhões de euros.

A pintura é uma ode lírica profunda ao desejo imensurável do artista por Marie-Thérèse”, afirmou ao The Guardian BrookeLampley, a diretora de Belas Artes da Sotheby’s , leiloeira responsável pelo evento. “Com os seus membros infinitamente flexíveis, semelhantes a barbatanas, o retrato continua a encantar, uma vez que retrata na perfeição a musa de Picasso como a expressão mais elevada do seu génio.”

Já o quadro “Le Grand Canal et Santa Maria della Salute“, pintado por Claude Monet em 1908, tornou-se na paisagem de Veneza mais cara feita pelo artista, atingido os 56,6 milhões de dólares (54 milhões de euros).

Os dois titãs da arte moderna, Pablo Picasso e Claude Monet, destacaram-se esta noite como os porta-estandartes do mercado”, defendeu Brooke Lampley. “Ambos os trabalhos mostraram os artistas no pico do seu poder, com cada um a representar um momento distinto de transformação que teria um papel fulcral na definição das suas carreiras.”