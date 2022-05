Foi uma mudança rápida. Na segunda-feira, Mikhail Kodaryonok, coronel na reserva e comentador televisivo, criticou a estratégia do Presidente russo, Vladimir Putin, durante a guerra. Esta quarta-feira à tarde, também num programa da televisão estatal russo, o militar mudou por completo o discurso, antevendo uma “surpresa muito desagradável” para a Ucrânia.

Mikhail Kodaryonok mencionou os ataques da Rússia aos obuses norte-americanos no território ucraniano, conjeturando que continuarão a ser um alvo das forças russas “num futuro próximo”. “Serão procurados, descobertos e atingidos”, garantiu o coronel na reserva, acrescentando que brevemente serão apenas “memórias”.

Today retired colonel Mikhail Khodaryonok made another appearance on Russian state TV, just two days after he gave a damning assessment of Russia's war in Ukraine and its growing international isolation

It appears that someone's given him a bit of a talking to

(with subtitles) pic.twitter.com/M1u2q8L2Tn

