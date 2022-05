“Portugal do lado certo”, mas não ao ritmo que Zelensky gostaria

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

António Costa entrou sorridente atrás de Zelensky na sala de imprensa do Palácio Bankova, já sem o colete à prova de bala com que saiu do comboio na estação de Kiev esta manhã, mas expôs-se a dois subtis ataques políticos do presidente ucraniano, relacionados com diferenças de ritmo.

Volodomyr Zelensky quer mais armas de Portugal, mais depressa, para travar a agressão russa. E, depois de António Costa ter dito que Portugal demorou 9 anos até formalizar a adesão à então CEE, o presidente ucraniano deixou claro que não quer comparações com o tempo que outros países tiveram de aguentar no seu processo de adesão à União Europeia, com uma declaração resposta fulminante: “Compreendo que muitos países esperaram muitos anos para chegarem a ser candidatos e depois membros da União Europeia. Mas é incorreto comparar a Ucrânia com esses países que passaram esse caminho em paz. Nós estamos em guerra, não estamos só a perder o tempo, mas também pessoas, vidas humanas”.

A conferência de imprensa, que durou cerca de 35 minutos, seguiu-se a uma reunião de aproximadamente uma hora, entre o chefe do Governo português e o líder ucraniano. Sala cheia com quase cinco dezenas de jornalistas, metade ucranianos ou de agências internacionais.