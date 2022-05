Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Durante muitas jornadas, a liderança da Serie A era uma espécie de batata quente que andava de equipa em equipa sem que ninguém se conseguisse agarrar muito tempo à mesma. E foi a cinco, a quatro, a três, no final a dois e logo os rivais da cidade de Milão. No entanto, houve um encontro que poderá ter feito toda a diferença em Bolonha, quando Handanovic teve de ficar no banco com problemas lombares, Ionut Radu assumiu a baliza do Inter e os nerazzurri perderam por 2-1 com um erro colossal do guarda-redes. Esse tinha sido o momento de viragem até à última jornada, com AC Milan a ter uma série de cinco vitórias consecutivas e o campeão em título também sem pontos perdidos. Agora chegava a decisão.

“Mercemos estar na primeira posição. Fomos a melhor equipa da Serie A até agora mas ainda temos de ganhar amanhã [domingo] frente ao Sassuolo. Acredito que os jogadores vão dormir bem esta noite mas sei que dentro deles deve haver um turbilhão de pensamentos e emoções. Eu? Eu por norma não durmo muito antes e depois dos jogos, espero que seja assim mais uma vez”, frisara Stefano Pioli, técnico dos rossoneri, no lançamento da partida que podia quebrar com um jejum de 11 anos sem títulos do clube.

“Foi uma semana como qualquer outra para a equipa a nível de preparação do jogo com a Sampdória, temos 90 minutos para jogar sabendo que não dependemos de nós mas vamos dar 120% de nós e depois ver o que pode acontecer. Nota para a época? Vocês é que podem avaliar, só posso dizer que os nossos objetivos foram atingidos num ano complicado. Ganhámos duas taças, vamos discutir o título até ao último minuto. Sei que o Sassuolo e a Sampdória, por poderem melhorar a sua classificação, vão dar o seu máximo”, salientara Simone Inzaghi, técnico de um Inter que jogava no Giuseppe Meazza.

Rafael Leão's last five Serie A games for AC Milan: vs Genoa ⚽️

vs Lazio ????️

vs Fiorentina ⚽️

vs Verona ????️????️

vs Atalanta ⚽️ To say that Rafa has been absolutely crucial in Milan's Scudetto battle is to say nothing. ????⚫️ pic.twitter.com/jn5UAXHqKZ — Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) May 15, 2022

O Inter não atirava a toalha ao chão mas o cenário estava muito favorável ao AC Milan, que depois de mais um jogo com influência decisiva de Rafael Leão diante da Atalanta (foi assim nos últimos cinco encontros com vitórias no Campeonato entre golos e assistências) necessitava apenas de um ponto para fazer a festa de um título que podia ser celebrado 11 anos depois de novo com Ibrahimovic na equipa. Na decisão não foi diferente. Pelo contrário, na decisão houve ainda mais Rafael Leão. E quando o Inter continuava a empatar sem golos frente à Sampdória, o português já tinha feito três (!) assistências para uma vantagem no final do primeiro tempo que colocava os rossoneri como campeões quebrando um longo jejum de títulos.

Rafael Leão first 45 minutes vs Sassuolo: 17' assist ????️

32' assist ????️

36' assist ????️ Difference-maker. Scudetto-maker. Simply incredible in recent months! ????⚫️ pic.twitter.com/izJKRKnvbH — Football Talent Scout – Jacek Kulig (@FTalentScout) May 22, 2022

Com este título, o AC Milan voltou a igualar o rival Inter com 19 Campeonatos, pouco mais de metade do que a Juventus, grande dominadora este século (36). Já Rafael Leão pulverizou todos os registos na terceira época em San Siro: fez mais jogos do que nos outros anos (33-40-42), duplicou o número de golos que marcou (6-7-14) e fez também o dobro das assistências (2-6-12). Aos 22 anos, entre a época regular de Maignan na baliza, a influência de Theo Hernández e o crescimento de Tonali, o avançado foi a grande figura do AC Milan numa temporada que quebrou de vez o maior jejum sem títulos do clube.

Rafael Leao for Ac Milan 11 goals – Top scorer

9 assist – Top Assiter 20 g/a , so many clutch moments. Serie A winner ! Definitely the 2022 Serie A MVP !! Best player in Italy ! Best Portuguese Player ! A STAR ????! Our STAR !!❤️???????????? pic.twitter.com/K7geEZrPeN — PRESIDER (@iam_presider) May 22, 2022

1′. AC Milan campeão (84 pontos), Inter em segundo (82)

18′. Golo no Sassuolo-AC Milan (0-1), Giroud. AC Milan campeão (86 pontos), Inter em segundo (82)

32′. Golo no Sassuolo-AC Milan (0-2), Giroud. AC Milan campeão (86 pontos), Inter em segundo (82)

36′. Golo no Sassuolo-AC Milan (0-3), Kessié. AC Milan campeão (86 pontos), Inter em segundo (82)

49′. Golo no Inter-Sampdória (1-0), Perisic. AC Milan campeão (86 pontos), Inter em segundo (84)

55′. Golo no Inter-Sampdória (2-0), Correa. AC Milan campeão (86 pontos), Inter em segundo (84)

57′. Golo no Inter-Sampdória (3-0), Correa. AC Milan campeão (86 pontos), Inter em segundo (84)