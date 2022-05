“Durante 20 anos da minha carreira diplomática já vi diferentes mudanças de direção da nossa política externa, mas eu nunca tive tanta vergonha do meu país como desde 24 de fevereiro.” Estas palavras foram de Boris Bondarev, conselheiro da Missão Permanente da Rússia junto à Organização das Nações Unidas (ONU) em Genebra, que renunciou nos últimos dias ao cargo que desempenhava.

Numa carta publicada nas redes sociais, o diplomata critica duramente a “guerra agressiva desencadeada por Vladimir Putin contra a Ucrânia e, de facto, contra todo o mundo ocidental”. Para Boris Bondarev, a ofensiva russa é um “crime contra o povo ucraniano” e também é, provavelmente, o “crime mais sério contra o povo da Rússia com uma letra Z [símbolo da vitória russa] a atravessar todas as esperanças e perspetivas de uma sociedade próspera livre no nosso país”.

Visando diretamente o Presidente russo, o alto responsável denunciou que esta guerra tem apenas um objetivo: “Manter aqueles que estão no poder para sempre lá, a viver em palácios pomposos de mau gosto, a navegar em iates comparáveis ao custo de toda a marinha russa e a desfrutar de poder ilimitado e de uma impunidade completa”. “Para alcançar isso, eles estão dispostos a sacrificar todas as vidas ao seu dispor. Milhares de russos e ucranianos já morreram por causa disto.”

BREAKING: ???????? Russia’s Counsellor to the United Nations in Geneva has resigned.

Boris Bondarev: “Never have I been so ashamed of my country.”

UN Watch is now calling on all other Russian diplomats at the United Nations—and worldwide—to follow his moral example and resign.

????: pic.twitter.com/ZuKqq0gJO8

— Hillel Neuer (@HillelNeuer) May 23, 2022