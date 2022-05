Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

O Presidente russo Vladimir Putin nomeou, esta quarta-feira, o major-general Alexander Kurenkov para ministro de Situações de Emergência.

De acordo com a agência estatal russa TASS, em declarações prestadas no Senado da Rússia, Alexander Kurenkov afirmou que os objetivos do seu ministério passam por aumentar a ajuda humanitária no Donbass e apurar responsabilidades relativamente aos perpetradores de incêndios no país. Além disso, prometeu criar melhores condições para os funcionários do seu gabinete.

O porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, garantiu que Putin conhece bem o novo ministro, e que acredita que “as suas qualidades profissionais vão permitir que exerça o cargo de forma excelente”.

Antigo membro da FSB — serviços secretos da Rússia que’descendem’ diretamente do KGB –, Alexander Kurenkov passou ainda pelo Serviço de Proteção Federal (FSO) e, atualmente, exercia o cargo de vice-diretor da Guarda Nacional.