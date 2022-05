As forças armadas do Burkina Faso mataram 12 terroristas em ataques aéreos, incluindo um influente líder extremista islâmico responsável por várias emboscadas mortais, informou a agência de informação burquinabê, esta segunda-feira.

Em 26 de maio, o Exército bombardeou um grupo terrorista que se preparava para atacar um comboio que acabava de abastecer a cidade de Djibo, capital da província de Soum, na região norte do Sahel.

Uma fonte ligada à segurança, que confirmou a informação, disse à rádio local Oméga que “foi um trabalho particularmente minucioso dos serviços de informações”.

Durante a operação, 12 extremistas islâmicos foram mortos, incluindo o líder terrorista Tidiane Djibrilou Dicko.

Segundo a agência de informação burquinabê (AIB), Dicko liderou um ataque terrorista em janeiro de 2020 contra a sua cidade natal, Silgadji (também na província de Soum), em que morreram cerca de 40 pessoas.

O grupo deste líder extremista também é responsável por várias emboscadas mortais na estrada que liga as cidades de Bourzanga e Djibo.

Em junho de 2021, Dicko deixou as fileiras do grupo extremista Estado Islâmico no Grande Saara (EIGS) para se juntar ao Grupo de Apoio ao Islão e aos Muçulmanos (GSIM), ligado à Al-Qaida e à principal aliança extremista islâmica no Sahel.

No passado sábado, o Exército anunciou que havia matado 39 terroristas em várias operações realizadas nos dias anteriores no norte do país.

O Burkina Faso sofre frequentes ataques de extremistas islâmicos desde abril de 2015, realizados por organizações ligadas tanto à Al Qaeda como ao grupo Estado Islâmico.

A região mais afetada pela insegurança é a do Sahel, que faz fronteira com o Mali e o Níger, embora o extremismo islâmico também se tenha espalhado para outras áreas vizinhas e, desde 2018, para a região leste.

Em novembro de 2021, um ataque a um posto da Polícia Nacional causou 53 mortes (49 polícias e quatro civis), o que gerou grande descontentamento social que levou a fortes protestos exigindo a renúncia do então Presidente Roch Kaboré.

Meses depois, em 24 de janeiro, os militares tomaram o poder num golpe – o quarto na África Ocidental desde agosto de 2020 — e depuseram o Presidente.

A insegurança fez com que o número de deslocados internos no Burkina Faso aumentasse para mais de 1,85 milhões de pessoas, segundo os últimos dados do governo.