A taxa de inflação na zona euro terá acelerado para 8,1% em maio, acima dos 7,4% registados em abril, segundo a estimativa rápida revelada esta terça-feira pelo Eurostat, o gabinete oficial de estatísticas da União Europeia.

Tal como nos últimos meses, é a energia que continua a impulsionar a inflação. Os preços desta componente terão acelerado 39,2% em maio, acima dos 37,5% registados em abril. Já os preços dos bens alimentares aumentaram 7,5% em maio, mais do que em abril, quando a subida chegou aos 6,3%. Os bens industriais não energéticos aumentaram 4,2%, que comparam com os 3,8% de abril.

