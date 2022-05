Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Os preços voltaram a acelerar no mês de maio, de acordo com uma estimativa do INE que aponta para uma taxa de inflação homóloga de 8%.

No mês anterior, a inflação tinha disparado para 7,2%, na altura o valor mais elevado em 29 anos.

(Notícia em atualização)