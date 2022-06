Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

7 de setembro de 2014. Portugal perdeu em Aveiro com a Albânia, no primeiro jogo do apuramento para o Euro 2016 e naquela que foi a última partida de Paulo Bento enquanto selecionador nacional. O encontro ficou na história, não só por ter sido o fim de um capítulo e o início de outro mas também porque, menos de dois anos depois, a Seleção acabaria por conquistar o tal Euro 2016. Para Ricardo Horta, porém, o dia 7 de setembro de 2014 significa muito mais do que isso.

Nesse dia, há quase oito anos, Ricardo Horta fez a primeira internacionalização por Portugal. Uma primeira internacionalização que, até esta quinta-feira, era também a única. O avançado do Sp. Braga só voltou às escolhas da Seleção na última convocatória e fez o segundo jogo contra Espanha, em Sevilha — estreando-se também a marcar com o importante golo que valeu o empate. Depois do apito final, já na zona de entrevistas rápidas, Horta estava naturalmente satisfeito.

“Senti-me muito bem. Jogar com estes companheiros é muito fácil. Temos um grupo cheio de qualidade, cheios de homens com H grande, encontrei um grupo fantástico e tinha de resultar. O mister disse-me para desfrutar, para ver onde é que havia espaço para jogar e foi isso. Tentei dar o meu máximo, aproveitar cada minuto que passo aqui e felizmente correu bem. Eram duas grandes equipas, duas grandes seleções, dos melhores jogadores do mundo. Foi um bom resultado. Queríamos a vitória, claro, quando Portugal entra em campo só pensa na vitória. Mas há ainda três jogos nesta fase e vamos querer ganhá-los”, atirou o jogador de 27 anos.

Mais à frente, Ricardo Horta foi ainda questionado sobre o interesse do Benfica — mas não quis comentar a possibilidade de uma transferência para a Luz. “Agora estou focado na Seleção, a aproveitar cada minuto. Como já disse anteriormente, não é tempo para falar disso. Estou focado na Seleção e o futuro logo se verá”, completou o avançado do Sp. Braga.