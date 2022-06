Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A chegada dos principais elementos da família real britânica à varanda do Palácio de Buckingham era dos momentos mais aguardados das celebrações do Jubileu de Platina de Isabel II, mas não será demasiado dizer que o filho mais novo de William e Kate foi a verdadeira estrela. Prova disso são as várias fotografias que têm surgido nas redes sociais (e na comunicação social) das diferentes reações de Louis, de quatro anos.

Os momentos do príncipe foram vários. Um deles aconteceu quando várias aeronaves estavam a sobrevoar à residência oficial da monarca. Louis, que estava vestido com um fato de marinheiro branco — tal como o seu pai usou quando tinha dois anos, no mesmo evento em 1985, recorda o jornal Daily Mail — começou por contá-los, mas o barulho à sua passagem foi tanto que levou o príncipe a ‘gritar’ e a colocar as mãos nos ouvidos.

prince louis is over the platinum jubilee

i can relate pic.twitter.com/cuLeFw0eIV — ian bremmer (@ianbremmer) June 2, 2022

Outro foi quando Louis, como boa criança de quatro anos, pôs os dedos no nariz, tendo sido rápida e carinhosamente alertado pela mãe de que ali não era sítio para tal comportamento.

????️ But the noise of the Jubilee flypast was too much for Prince Louis, who didn't look amused.https://t.co/e70BrDhoGa pic.twitter.com/GfkQ9rNi8X — i newspaper (@theipaper) June 2, 2022

O mesmo aconteceu quando o príncipe, que se encontrava no parapeito da varanda, entre a rainha e a irmã Charlotte, e à frente de Kate Middleton, quis ir para perto do avô, o príncipe Carlos. A mãe depressa o chamou novamente para junto de si. Algo que, claramente, não agradou a criança, que, com um ar enfadado, apoiou a cabeça sobre as duas mãos.

Os entusiásticos acenos aos aviões e à multidão, as mãos nos olhos em sinal de desespero e os dedos na boca a fazer uma careta foram outros dos momentos inusitados do jovem príncipe no Palácio de Buckingham. À saída, Louis não perdeu a oportunidade para um último aceno aos populares que se reuniram para aplaudir a monarca.

Prince Louis reacts on the balcony of Buckingham Palace, while viewing the Platinum Jubilee flypast, during the Platinum Jubilee celebrations, London, UK.#platinumjubilee #TroopingTheColour #QueensJubilee pic.twitter.com/npRJX98C4w — Alamy Editorial (@Alamy_Editorial) June 2, 2022

#PlatiniumJubilee #Jubilee #GodSavetheQueen #GSTQ

Prince Louis truly steals the show on the Buckingham Palace Balcony.

Dressed in a sailor outfit,

The youngest Cambridge pulled many faces but 4 year old royal saluted the crowds at the end of the Trooping the Colour parade. pic.twitter.com/E5pu4EB8jl — Brutus (@BrutusMaximusX) June 2, 2022

Ainda que menos exuberantes, as reações de Louis na carruagem com os irmãos, George e Charlotte, a mãe e a Duquesa da Cornualha, Camilla, também não passaram despercebidas.

The future Queen Catherine, her eldest son the future King George, with Princess Charlotte and Prince Louis, today at the Jubilee celebrations. pic.twitter.com/CQzCKl42wT — A Beautiful Culture (@ABeautifulCult1) June 2, 2022

Princess Charlotte stops Prince Louis from waving at Queen's Platinum Jubilee https://t.co/Q4ytPSOpxu pic.twitter.com/pdn4K5waUn — Page Six (@PageSix) June 2, 2022

E como não podia deixar de ser, nas redes sociais já começaram surgir memes graças ao filho mais novo dos Duques de Cambridge.