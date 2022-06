Uma rainha inglesa em Queluz. Entrámos na casa x Isabel II se instalou quando visitou Portugal

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A graciosa fachada do Palácio Nacional de Queluz esconde, na verdade, duas moradas. Para lá das paredes azuis há o palácio nacional, onde outrora a família real morou, e há também uma residência independente que foi feita a pensar na realeza e, depois de muitas voltas no tempo, se tornou num espaço onde se instalavam chefes de Estado e ilustres convidados de visita oficial a Portugal, o Pavilhão D. Maria I. Reis, príncipes, imperadores e presidentes fizeram desta morada a sua casa durante breves dias, mas nenhuma outra visita revolucionou tanto aquele espaço e o país com a sua presença como Isabel II em 1957.

Depois de décadas a guardar os segredos da intimidade de importantes líderes mundiais, a residência do Palácio de Queluz assumiu o papel de museu e abriu as suas portas ao público no verão de 2021, sob condições especiais. A propósito das comemorações do Jubileu de Platina da rainha Isabel II o, Conceição Coelho, há 30 anos conservadora do Palácio Nacional de Queluz e fiel guardiã das suas memórias, guia-nos por essa estadia no final da década de 50.

Abrem-se as portas de Queluz para Isabel II

O Pavilhão D. Maria I, a residência no Palácio de Queluz, foi a casa de Isabel II durante as suas duas visitas a Portugal, primeiro em 1957 e depois em 1985. Para a primeira visita, o Estado não olhou a gastos e tudo foi aprovado pelo gabinete de Salazar. O espaço sofreu profundas intervenções para se adaptar aos novos tempos e às necessidades da ilustre convidada. As obras começaram com um ano de antecedência, envolveram infraestruturas elétricas, e colocação de casas de banho em todos os quartos que não as tinham — no piso de baixo havia uma única casa de banho. No andar superior os quartos sofreram algumas alterações. A suite presidencial, por exemplo, era constituída por um quarto e uma sala e passou a ser dividida em duas suites, um quarto feminino e um quarto masculino com respetivas áreas de apoio, como casas de banho, antecâmaras e salas de estar. Estas obras terão sido feitas já a pensar em Isabel II e no duque de Edimburgo.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A rainha esteve instalada em Queluz entre 18 e 20 de fevereiro e depois passou mais um dia a título pessoal no Porto. Na residência terão ficado cerca de 40 pessoas, que incluíam membros da segurança portuguesa e seguranças britânicos, o staff de sete pessoas que acompanhava diretamente a rainha, pessoal da presidência da república portuguesa e ainda o pessoal do Hotel Aviz, que ficou encarregue do serviço da residência. Quando chegou, o casal real foi à varanda acenar ao público e a rua encheu-se de populares que queriam ver a rainha. Como profunda conhecedora da história do Palácio de Queluz, Conceição Coelho afirma que a monarca foi a hóspede mais carismática que já passou pela residência.