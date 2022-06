Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

E ao cair do pano a rainha apareceu para pôr fim às celebrações do seu Jubileu de Platina. Às 16h30 da tarde deste domingo o estandarte real foi hasteado no Palácio de Buckingham e tornou-se oficial que a rainha estava por lá.

Pouco passava das 17h00 quando as portas da varanda se abriram e Isabel II apareceu. Para acenar aos súbditos, mostrar que está lá para eles e para ouvir os milhares de pessoas que encheram a Mall e a praça em frente ao palácio cantarem o hino “God Save the Queen”.

Depois de dois dias em que falhou todas as festividades da efeméride, pendeu sobre todo este dia a dúvida se a monarca apareceria ou não. Sem confirmações sobre a sua presença ou ausência, a expectativa de poder ver a rainha uma segunda vez durante o Jubileu era grande e Isabel II não desiludiu.

Apareceu, como habitualmente, vestida com um casaco e chapéu num chamativo tom de verde, com o seu clássico colar de pérolas de três voltas e uma pregadeira com valor sentimental. Neste caso tratou-se de uma joia em forma de laço com diamantes, herança da rainha Victoria. Desta vez, Isabel II esteve apenas acompanhada pelos seus herdeiros diretos na linha de sucessão, o príncipe Carlos, a duquesa da Cornualha e pelos Cambridge: William, Kate e os seus três filhos, George, Charlotte e Louis.

Pouco depois, a casa real publicou nas redes sociais um comunicado onde a soberana se confessa emocionada com as celebrações do jubileu e agradece. “Quando se trata de celebrar setenta anos como vossa Rainha, não há nenhum guia a seguir”, começa o texto em que agradece o facto de “tantas pessoas terem saído às ruas” para marcar a ocasião.

E acrescenta ainda: “Embora não tenha assistido ao vivo a todos os eventos, o meu coração tem estado convosco; e continuo empenhada em servir-vos o melhor que posso, apoiada pela minha família”.

Contudo esta não foi a primeira vez que a rainha acenou ao povo este domingo. O Platinum Pageant (Cortejo de Platina) foi o grande evento deste último dia de celebrações do jubileu. O desfile arrancou com a Gold State Coach, a carruagem de ouro que só é usada em coroações e jubileus.

É a terceira carruagem mais velha do Reino Unido e há 20 anos que não percorre as ruas de Londres. Este domingo foi uma das protagonistas do desfile uma vez que nas janelas se podia ver um holograma de Isabel II a acenar ao público, com uma imagem da monarca no dia da sua coroação.

O Cortejo de Platina arrancou às 14h30 e durou duas horas e meia. Fez um percurso pelo centro da capital britânica, ao longo do qual muitas pessoas o puderam ver, teve três quilómetros de comprimento e dividiu-se em quatro partes.

A primeira, com o nome “For Queen and Country” contou com oficiais das forças armadas de toda a Commonwealth a desfilarem pelas ruas de Londres com bandeiras das diferentes nações. Foi neste contexto que a carruagem que a carruagem de 1762, feita de madeira coberta com folha de ouro e quatro toneladas de peso percorreu as ruas da cidade.

O segundo momento chamava-se “The Time of Our Lives” e tinha convidou a uma visita pelos 70 anos de reinado através da cultura, dança e música. Desfilaram 300 ciclistas com bicicletas vintage que atravessam os anos de reinado de Isabel II e ainda carros, vários bailarinos vestidos de acordo com diferentes décadas, carros e motas.

“Let’s Celebrate” foi a terceira parte deste cortejo, e consistiu numa celebração da vida da rainha em diferentes áreas. Por fim “Happy and Glorious” foi a parte final deste espetáculo. Depois de terminado o cortejo, um coro de gospel cantou no palco montado em frente a Buckingham, enquanto milhares de pessoas encheram a praça em frente ao palácio e a Mall.

Depois coube a Ed Sheeran um dos momentos mais emotivos desta jornada, uma vez que cantou a música “Perfect” em homenagem à rainha e ao duque de Edimburgo, enquanto passavam imagens do casal nos ecrãs à sua volta.

Várias caras conhecidas juntaram-se à festa e integraram o cortejo, que terá custado cerca de 15 milhões de libras (mais de 17 milhões de euros). A atriz Joan Collins viajou num descapotável, Kate Moss e Naomi Campbell foram duas das estrelas num carro alegórico dedicado à Moda, Katherine Jenkins e Cliff Richard acenaram de um autocarro com o tema da música. Até as personagens dos programas infantis marcaram presença e foi possível ver, num só carro alegórico os Teletubbies, a Porca Peppa e Carteiro Paulo, entre outros. Houve ainda um desfile em que os icónicos autocarros de dois andares se vestiram a rigor para representarem as sete décadas do reinado da soberana. O desfile envolveu mais de 1o mil pessoas, entre voluntários e artistas profissionais.

O Cortejo de Platina contou com a presença de vários membros da família real a assistir e o príncipe Louis voltou a ser o convidado que mais deu nas vistas. Depois de ter sido um dos protagonistas da varanda do Palácio de Buckingham na cerimónia Trooping the Colour, na passada quinta-feira, o pequeno príncipe de quatro anos regressou aos eventos públicos, junto dos irmãos e dos pai.

Também lá estiveram o príncipe Carlos, a duquesa da da Cornualha, a princesa Ana com o marido Sir Tim Laurence, e os filhos e netos da princesa real. A princesa Beatrice com o marido Edoardo Mapelli Mozzi, e a princesa Eugenie com Jack Brooksbank.

Os almoços do Jubileu de Platina

Um dos eventos mais esperados destes dias de comemorações eram o Big Jubilee Lunches (Grandes almoços do jubileu) porque convidavam as pessoas a reunirem-se em refeições de grupo e piqueniques, por todo o país.

O príncipe Carlos e Camilla foram os primeiros membros da família real a aparecer em público este domingo. O príncipe de Gales e a duquesa da Cornualha estiveram no The Oval, um recinto de críquete, para um evento no âmbito no Grande Almoço do Jubileu.

O casal começou por apreciar uma mesa de seis metros com um verdadeiro banquete, embora todo ele feito em feltro, numa obra da artista Lucy Sparrow. Depois acabaram por se sentar à mesa com cerca de 500 convidados da instituição de caridade Royal Voluntary Service.

Os duques de Cambridge partilharam durante a manhã de domingo nas suas redes sociais um vídeo com uma série de imagens onde podemos ver os três pequenos a prepararem bolos. Enquanto milhares de pessoas pelo Reino Unido se preparavam para os almoços e piqueniques do jubileu, os duques partilhavam que os seus bolos caseiros foram feitos para a comunidade local de Cardiff comer numa festa.

Em Windsor procurou-se bater um recorde. Um dos eventos deste quarto dia de Jubileu foi o grande almoço em modo piquenique que ocupou a Long Walk, a longa estrada que conduz ao castelo, com uma igualmente longa mesa que tentou quebrar o recorde estabelecido em Memphis, no estado do Tennessee nos Estados Unidos, em 2019, a propósito do May International Festival.

Em antecipação, a organizadora do evento disse ao Telegraph que a mesa de Windsor teria 500 metros de comprimento. Contudo, a ideia principal do Windsor Big Lunch era reunir a comunidade à mesa em celebração do jubileu da monarca.

Ao longo destes quatro dias o Reino Unido esteve em festa, mas o todo o mundo celebrou e homenageou a rainha Isabel II pelos seus 70 anos no trono. As comemorações arrancaram na quinta-feira com a parada militar Trooping the Colour, que celebra o aniversário oficial da rainha.

Na sexta-feira aconteceu um serviço religioso de Ação de Graças e no sábado aconteceu o grande concerto do jubileu em frente ao Palácio de Buckingham, a BBC’s Platinum Party At The Palace, na qual vimos a rainha a tomar chá com o urso Paddington.